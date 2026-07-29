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Kristina otišla u policiju: Tvrdi da je Kristijan pustio njihov snimak odnosa

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 08:19

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Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић
Foto: Instagram

Kristina Spalević sinoć je otišla u policijsku stanicu kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Na društvenim mrežama, naime, počeli su kružiti privatni snimci Golubovića i Kristine iz njihovog stana.

Riječ je o snimku preuzetom s takozvane "bejbi kamere", na kojem se vidi njih dvoje u privatnom prostoru.

"Javljam vam se, ljudi. Idem u policijsku stanicu "29. novembar" dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dvije i tri godine, a on je neovlašteno proširio snimak", rekla je Kristina.

Dodala je da je podnijela prijavu zbog, kako tvrdi, neovlaštenog snimanja i dijeljenja intimnog sadržaja.

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"Prijavila sam to i dovela svjedoka kojem su ti snimci poslani. Njemu se ništa nije dogodilo. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego da prolazim kroz sve ovo", izjavila je.

Oglasila se bivša Kristijanova cimerka

Bivša učesnica rijalitija Farma, Jordanka Denčić, koja je nekada bila veoma bliska s Kristijanom Golubovićem, optužila je bivšeg prijatelja za ucjene.

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Kako su njih dvoje ranije bili nerazdvojni, mnogi su od nje tražili da se oglasi nakon što je Kristina Golubović optužila da je ubio psa.

Jordanka se potom obratila javnosti i uputila oštre kritike na račun Golubovića.

"Svi me pitate za Kristijana, kako smo nekada bili dobri i šta se dogodilo, zašto ga sada kritikujem. Tačno je da smo bili bliski, ali da mi je rođeni otac rekao ono što je meni rekao Kristijan – da će javno objavljivati gole fotografije i snimke svoje supruge Kristine – odmah bih mu rekla da je to sramotno", kazala je.

Dodala je da bi se odrekla svakoga ko bi objavljivao tuđi intimni sadržaj.

– Rekla sam mu da ispada cinkaroš ako to uradi. Da mi je to rekao otac ili brat, odrekla bih ih se, a kamoli nekog Kristijana Golubovića. Ne zanima me ko je, jer sam žena i polazim od sebe – poručila je Jordanka.

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Kristina Spalević

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