Kruzer sa 238 ljudi nasukao se na Dunavu zbog niskog vodostaja, u toku evakuacija putnika

Putnički kruzer „Viking Ulur“, koji plovi pod švajcarskom zastavom, nasukao se na Dunavu kod Salče, u rumunskom okrugu Mehedinci, zbog izuzetno niskog vodostaja. Na brodu se nalazi 186 putnika i 52 člana posade.

Granična policija započela je sinoć evakuaciju putnika sa nasukanog broda. Kruzer je trebalo da pristane u Vidin radi snabdijevanja.

Nakon što se brod nasukao, posada je angažovala drugo plovilo za prevoz putnika, ali ono nije uspjelo da se približi dovoljno kako bi bezbjedan transfer ljudi bio moguć.

Zbog toga su u evakuaciju uključeni pripadnici granične policije, koji su patrolnim čamcima prevozili putnike na sigurno.

Brod je isplovio iz luke Drobeta-Turnu Severin u ponedjeljak uveče, a tokom plovidbe zaglavio se na sredini korita u oblasti Salča, poznatoj po brojnim pješčanim sprudovima.

Tokom noći i jutra između ponedjeljka i utorka više puta je pokušano da se brod oslobodi i pomjeri, ali bezuspješno.

Predstavnici nadležnih službi naveli su da su izgledi za deblokadu plovila trenutno mali, jer je vodostaj Dunava izuzetno nizak, a protok rijeke iznosi oko 1.600 kubnih metara u sekundi.

(RTS)