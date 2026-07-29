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Dodik: Saučešće porodicama poginulih i solidarnost sa povrijeđenima nakon zemljotresa u Japanu

29.07.2026 09:23

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Nakon snažnog zemljotresa u području Kumamoto, izražavam duboko saučešće porodicama poginulih i solidarnost sa povrijeđenima, spasilačkim službama i svim ljudima pogođenim ovom nesrećom, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je podsjetio da Banjaluka i Republika Srpska osjećaju ovu tragediju i lično.

- Inženjeri i tehnologija iz Kumamotoa radili su u našem "Incelu", ostavili znanje, prijateljstva i mostove saradnje koje cijenimo. Zbog te veze bol je dublji, a naša podrška iskrena. U ime Republike Srpske, upućujem riječi poštovanja i ohrabrenja narodu Japana. Znajte da smo mislima uz sve ljude pogođene ovom nepogodom - naveo je Dodik u objavi na Iksu.

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Milorad Dodik

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