Milana Vasića kosovska policija povela na informativni razgovor

Glumac Milan Vasić ispričao je da ga je kosovska policija pozvala na informativni razgovor uoči kulturno-umjetničkog programa u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena. Kako tvrdi, dobio je i papir sa pravilima ponašanja i spiskom onoga što tokom nastupa ne smije da pjeva i govori.

U nedjelju, 26. jula, u manastiru Svetih arhangela obilježen je praznik Svetog arhangela Gavrila. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika, koje su pripadnici kosovske policije pretresali na ulazu u portu manastira. Nakon bogosluženja održan je kulturno-umjetnički program, tokom kojeg su nastupila folklorna društva i Milan Vasić.

„Bilo je mnogo tenzija“

Glumac je u jutarnjem programu RTS-a otkrio šta se dešavalo prije njegovog nastupa i priznao da je bio zabrinut jer je sa njim bila čitava porodica.

– Ja se već pet godina Kosovom bavim na svoj način, do sada nisam imao ovakvu situaciju. Bilo je mnogo tenzija... Noć prije toga mi je javljeno da će biti mnogo policije kao na Gazimestanu, cijela porodica mi je bila tu i zbog toga sam se plašio. U putu sam imao tenziju, kada sam došao tamo imao sam obezbijeđeno mjesto gdje sam parkirao automobil, a onda su mi pretresli vozilo. Očekivao sam da je to to, spremam se i oblačim nošnju, međutim, zvali su me na informativni razgovor sa komandirom i pet-šest policajaca – ispričao je Milan Vasić.

Dobio spisak zabranjenih tema

Kako je objasnio, policiju je zanimalo šta će raditi tokom programa, čiji je kulturni dio sam organizovao. Tvrdi da su mu tom prilikom saopštili šta smije, a šta ne smije da pjeva.

– Informativni razgovor je bio da vide šta ću ja da radim, jer to je moj koncept, ja sam organizator kulturnog dijela. Govorili su mi šta smijem, šta ne smijem da pjevam, dali su mi papir sa pravilima ponašanja. Nažalost, kasnije sam čitao, jer u jednoj stavki piše da ne smiju da se koriste nacionalne zastave, pjevanje o Metohiji, bilo koju pjesmu koju imam u kojoj se pominje Metohija ne smijem da pjevam, sve što je vezano za Kosovo za njih u negativnom kontekstu. Ja sam izbacio sve svoje pjesme, nije mi žao, jer mi cilj nije bio da tog dana pokazujem koliki sam Srbin, samim tim što sam tu i okupio rekordan broj, oko 3.000 ljudi – rekao je Vasić.

„Pitao sam da li uopšte smijem da pjevam“

Vasić je zbog izrečenih upozorenja razmišljao koje numere može da izvede, a da u njima nema riječi koje su označene kao sporne.

– Ja sam pitao komandira da li smijem uopšte da pjevam. Ali ako ja pomenem nešto od zabranjenog, oni će reagovati, prekidaju koncert, vode me ili šta već rade. Razmišljao sam tada koje pjesme imaju riječi koje su zabranjene. Pjevao sam stare srpske pjesme. Kada sam ostavio sina da spava, vidio sam snajperiste preko puta mene. Nije svejedno zbog naroda koji je tu i sve vidi, ja sam rekao sebi da to moram da uradim jer nikoga ne vrijeđam. Uspjeli smo u tome, jer nije bilo nijednog incidenta – rekao je Milan Vasić.

Ponosan što nije bilo incidenata

Glumac je primjetio da su okupljeni na početku bili uzdržani, što je povezao sa nedavnim događajima na Gazimestanu, gdje su pojedini ljudi hapšeni zbog pjevanja. Ipak, kaže da je kasnije među vjernicima vidio veliku sreću.

– Sreća je što su bili tu, što se sve to dešavalo u manastiru, ali prvi put sam primjetio i ne zamjeram, zato što je bilo dešavanje na Gazimestanu i ljudi su hapšeni jer su pjevali, pa je sada bilo malo sa rezervom. Ali sam vidio veliku sreću u očima, ljudi su mi prilazili iz različitih dijelova Jugoslavije. Ponosan sam što je na kraju bilo bez incidenata – rekao je Milan Vasić.

(Kurir)