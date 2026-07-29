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Suđenje za ubistvo Tupaka Šakura: Ovo će se koristiti kao dokazni materijal

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ATV redakcija
29.07.2026 07:02

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Суђење за убиство Тупака Шакура: Ово ће се користити као доказни материјал

Sudija u Nevadi u utorak je odlučio da se na predstojećem suđenju može koristiti snimak policijskog intervjua Duejna "Kefe D" Dejvisa iz 2008. godine kao dokaz u postupku za ubistvo repera Tupaka Šakura. Početak procesa zakazan je za 10. avgust u Las Vegasu.

Sutkinja Karli Kirni ocijenila je da je intervju dopustiv dokaz u postupku protiv Dejvisa, 63-godišnjaka optuženog za ubistvo Šakura 1996. godine. Tužioci su tvrdili da ne postoji pravni osnov da taj snimak bude izuzet iz procesa, za koji se očekuje da će trajati oko četiri sedmice.

Odbrana je, s druge strane, navela da je razgovor koji je Dejvis dao istražiteljima 2008. godine trebalo da ostane povjerljiv. Njegov advokat Majkl Sanft tvrdio je da su mu detektivi izričito rekli da intervju ne bi trebalo da bude iskorišten protiv njega.

Slučaj ubistva Tupaka Šakura godinama je važio za jedno od najpoznatijih neriješenih ubistava u Sjedinjenim Američkim Državama. Istraga je ponovo dobila zamah nakon što je Dejvis počeo javno da govori o slučaju, uključujući i knjigu koju je napisao sa koautorom, u kojoj je naveo da je bio u „Kadilaku“ i da je obezbijedio oružje korišteno u pucnjavi.

Dijelovi tog intervjua kasnije su korišteni i u knjizi bivšeg detektiva Policijske uprave Los Anđelesa Grega Kejdinga „Murder Rap: Neispričana priča o istragama ubistava Bigija Smolsa i Tupaka Šakura“, kao i u dokumentarcima, među kojima je i novije ostvarenje „Šon Kombs: Svođenje računa“.

Šakur je upucan 7. septembra 1996. godine u Las Vegasu, dok je sa osnivačem izdavačke kuće „Det Rou rekords“ Marionom "Šug" Najtom sjedio u automobilu na crvenom svjetlu.

Pored njih se zaustavio bijeli „Kadilak“, nakon čega je otvorena vatra. Šakur je pogođen više puta i preminuo je šest dana kasnije, dok je Najt zadobio lakše povrede.

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Tupak Šakur

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