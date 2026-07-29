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Haos u Skupštini Crne Gore: Ministar policije nasrnuo na Milana Kneževića

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 08:02

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Хаос у Скупштини Црне Горе: Министар полиције насрнуо на Милана Кнежевића
Foto: Printscreen/X

Sjednicu Skupštine Crne Gore je obilježio incident koji je izazvao buru u javnosti, pišu mediji.

Tokom rasprave o izmenama više zakona, među kojima su i izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović krenuo je ka poslaniku i lideru Demokratske narodne partije (DNP) Milanu Kneževiću.

Kako mediji pišu, do fizičkog kontakta nije došlo, jer su prisutni poslanici spriječili ministra da mu priđe, ali je snimak ubrzo preplavio društvene mreže.

Na platformi X profil "Narodni neprijatelj" postavio je pitanje da li ministar policije može da nastavi da obavlja svoju funkciju nakon ovakvog ponašanja, dodaju mediji.

"Ako se ministar policije u skupštinskoj sali, pred kamerama, zaleti na opozicionog poslanika da bi se fizički obračunao, da li može dalje da obavlja funkciju ministra policije? Ili zbog takvog agresivnog ponašanja mora da podnese ostavku", navodi se u objavi.

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Tag :

Milan Knežević

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