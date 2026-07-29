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Masovna pobuna u najvećem iranskom zatvoru, neki zatvorenici si zašili usta

29.07.2026 08:53

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Масовна побуна у највећем иранском затвору, неки затвореници си зашили уста
Foto: X

Najmanje 1.500 zatvorenika osuđenih na smrt u najvećem iranskom zatvoru započelo je masovni štrajk glađu u znak protesta zbog naglog porasta broja pogubljenja za krivična djela povezana sa drogom i optužbe u vezi sa antivladinim protestima. Neki od zatvorenika zašili su usta kako bi dodatno skrenuli pažnju na svoju akciju.

Štrajk glađu u zatvoru Gezel Hesar (Ghezel Hesar), nedaleko od Teherana, počeo je prije dvije sedmice, nakon što je šest muškaraca osuđenih za krivična djela povezana sa drogom prebačeno u samice uoči mogućeg pogubljenja, navode iranske organizacije za ljudska prava, prenosi „Gardijan“ (The Guardian).

Nastavak kampanje protiv smrtne kazne

Na snimcima koje su objavile organizacije za ljudska prava u egzilu vide se zatvorenici koji sjede u zatvorskom hodniku, drže transparente sa natpisom „Ne pogubljenjima“ i uzvikuju: „Budite naš glas“.

Na jednom od snimaka zatvorenik se obraća kameri i govori da će zašiti usta jer, šest dana nakon početka štrajka glađu, nijedan zatvorski zvaničnik nije reagovao na njihov protest.

Na snimku se zatim vidi kako drugi zatvorenik iglom i koncem zašiva njegova usta. Na drugom snimku jedan zatvorenik poziva da štrajkačima bude hitno pružena ljekarska pomoć, jer se njihovo zdravstveno stanje, kako tvrdi, pogoršava.

„Čuvari ne žele da otvore vrata kako bismo ih odveli u zatvorsku ambulantu“, upozorio je.

Najnoviji protest nastavak je kampanje protiv smrtne kazne koju su zatvorenici pokrenuli u januaru 2024. godine, a koja se proširila na više iranskih zatvora uporedo sa naglim rastom broja pogubljenja.

Većina pogubljenja povezana sa drogom

Broj pogubljenja ove godine naglo je porastao tokom rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega porodice osuđenika na smrt i organizacije za ljudska prava upozoravaju na sve ozbiljniju krizu ljudskih prava u zemlji.

Izvor iz Teherana rekao je da režim postaje još brutalniji čim opasnost od rata privremeno oslabi.

„Kad god se sjenka rata nad režimom i najmanje povuče, režim postaje još okrutniji. Broj pogubljenja zapravo se povećao nakon što je rat navodno završen“, naveo je izvor.

Prema podacima norveške organizacije Iranska organizacija za ljudska prava (Iran Human Rights – IHRNGO), sa sjedištem u Oslu, ove godine u Iranu su izvršena najmanje 424 pogubljenja, dok još stotine ljudi čekaju izvršenje smrtne kazne. Većina pogubljenja izvršena je u slučajevima povezanim sa drogom.

Iranske vlasti juče su pogubile vješanjem dvojicu muškaraca osuđenih za „vođenje rata protiv Boga“ zbog smrti dvojice policajaca tokom antivladinih protesta. Ove godine pogubljeno je ukupno 26 osoba povezanih sa januarskim protestima.

Revolucionarni sudovi redovno izriču stroge kazne

Direktor organizacije Mahmud Amiri-Mogadam (Mahmood Amiry-Moghaddam) rekao je da su osobe osuđene na smrt zbog krivičnih djela povezanih sa drogom među najranjivijim i najmanje vidljivim zatvorenicima.

„Prošle godine zbog optužbi povezanih sa drogom obješeno je najmanje 795 ljudi, gotovo bez ikakve međunarodne reakcije i bez ozbiljnijih kampanja u zemlji ili na društvenim mrežama kojima bi se pokušali spasiti“, upozorio je.

„Zatvorenici u Gezel Hesaru ovim protestom preuzimaju izuzetan rizik. Znaju da ih vlasti mogu pogubiti u bilo kojem trenutku, ali su ipak odlučili da podignu glas u nadi da će ih međunarodna zajednica konačno čuti i povećati političku cijenu ovih pogubljenja“, dodao je.

Prema podacima organizacije Amnesti internešenel (Amnesty International), revolucionarni sudovi, koji odlučuju o predmetima nacionalne bezbjednosti i krivičnim djelima povezanim sa drogom, nisu nezavisni i redovno izriču stroge kazne, uključujući smrtnu kaznu, nakon izrazito nepravednih suđenja.

Nije prvi protest u ovom zatvoru

U poruci dostavljenoj „Gardijanu“, jedan od učesnika protesta osuđenih na smrt rekao je:

„Mi smo zatvorenici koji su počinili takve greške samo kako bi mogli da obezbijede osnovne životne potrepštine i duboko žalimo zbog svojih postupaka. Gdje se još u svijetu čovjeku oduzima život zbog prve greške?“

Sličan protest održan je u ovom zatvoru u oktobru 2024. godine, kada je više od 1.500 zatvorenika šest dana štrajkovalo glađu, što je dovelo do rijetke posjete državnih zvaničnika. Aktivisti tvrde da se od tada uslovi nisu poboljšali.

Advokat za ljudska prava Moin Hazaeli (Moein Khazaeli) iz pravnog savjetovališta Dadban izjavio je da se pogubljenja zbog krivičnih djela povezanih sa drogom nastavljaju i nakon nepravednih suđenja.

„U mnogim slučajevima optuženi nemaju pristup advokatima niti stvarnu mogućnost odbrane. Postoje i slučajevi u kojima su optužbe izmišljene protiv pripadnika etničkih manjina ili siromašnih građana. Donošenje smrtnih presuda na revolucionarnim sudovima predstavlja kršenje ljudskih prava, ali i samih iranskih zakona“, rekao je Hazaeli.

Porodice osuđenika protestovale ispred zatvora

Broj pogubljenja posljednjih mjeseci naglo je porastao i među političkim zatvorenicima i demonstrantima uhapšenim nakon januarskih protesta. Prema riječima Amiri-Mogadama, mnoge smrtne presude zasnovane su na priznanjima iznuđenim mučenjem.

„Islamska Republika nema nikakvo legitimno opravdanje za primjenu smrtne kazne u slučajevima povezanim sa drogom. To ne zahtijeva ni islam, a same vlasti više puta su priznale da pogubljenja nisu spriječila trgovinu drogom niti njenu upotrebu“, istakao je.

„Naprotiv, i trgovina drogom i zavisnost godinama rastu. Ljudi osuđeni na smrt rijetko su veliki krijumčari. Po pravilu, riječ je o najslabije plaćenim kuririma, koje su zbog siromaštva angažovali za male iznose. Mnogi su osuđeni isključivo na osnovu priznanja iznuđenih mučenjem“, nastavio je.

Porodice zatvorenika osuđenih na smrt u Gezel Hesaru organizovale su proteste ispred zatvora kako bi podržale svoje najbliže, ali izvori tvrde da su vlasti njihov skup nasilno rastjerale.

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