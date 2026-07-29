Netanjahu: Idem u Njujork bez obzira na pozive Mamdanija da me uhapse

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da nema namjeru da otkazuje svoju posjetu Njujorku u septembru, uprkos ponovljenim pozivima gradonačelnika tog grada Zohrana Mamdanija na njegovo hapšenje.

U danas objavljenom intervjuu za "Foks njuz", Netanjahu, koji je juče boravio u posjeti Vašingtonu, rekao je da će u septembru prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

"Idem u Njujork. Reći ću istinu pred tim izabranim zvaničnikom koji sije mržnju i huška jednu grupu Njujorčana protiv ostalih. On ih okreće protiv njujorških Jevreja", rekao je Netanjahu.

Mamdani odavno kritikuje Netanjahua zbog, kako navodi, zločina koje izraelske snage čine u vojnim operacijama u Gazi i Libanu, a nedavno ga je nazvao "ratnim zločincem" i "idejnim tvorcem stravičnog genocida nad palestinskim narodom", prenosi Srna.