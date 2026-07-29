Pronađeno 14 uginulih slonova, pokrenuta hitna istraga

Na jugu Kenije, u blizini Nacionalnog parka Amboseli, pronađeno 14 uginulih slonova različite dobi i pola, zbog čega je pokrenuta hitna istraga.

Iz Kenijske službe za zaštitu divljine rekli su da stručnjaci pregledaju uginule životinje, prenosi Bi-Bi-Si.

Službenici ističu da u ovoj regiji decenijama nije zabilježen pomor slonova ovakvih razmjera, posebno zato što su vlasti na tom području uspješno suzbile krivolov.

Nauka i tehnologija Tajna komunikacije slonova: Poruke šalju vibracijama kroz zemlju

Uzorci tkiva poslati su u laboratorije kako bi se utvrdilo da li je smrt posljedica bolesti, trovanja ili nekog drugog faktora.

Park i njegova okolina, poznati kao ekosistem Amboseli, veliko su područje uz granicu s Tanzanijom i poznati po bogatom životinjskom svijetu.

Prema podacima organizacije "Amboseli Trust for Elephants", koja prati kretanje životinja, u ekosistemu Amboseli je do prošle godine bilo više od 2.000 slonova, prenosi Srna.