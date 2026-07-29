Raste broj poginulih u Japanu

U zemljotresu magnitude 7,1, koji je pogodio područje u blizini grada Kumamota, poginulo je najmanje 13 ljudi, dok spasioci užurbano tragaju za preživjelima zarobljenim pod ruševinama, izjavila je japanska premijerka Sanae Takaiči.

„Još ima ljudi koji čekaju da budu spaseni i ovo je trka s vremenom. Iskoristićemo sva raspoloživa sredstva na terenu kako bismo spasili i izvukli što više ljudi“, rekla je Takaiči novinarima u svom kabinetu u Tokiju, dan nakon zemljotresa koji je pogodio ovaj region.

Broj poginulih povećan je u odnosu na ranije prijavljene tri žrtve.

Zemljotres je prekinuo snabdijevanje električnom energijom u hiljadama domaćinstava i oštetio saobraćajnice širom regiona. Spasioci su u ranim jutarnjim časovima u srijedu izvukli osam ljudi iz ruševina djelimično urušenog tržnog centra.

Svijet Japan pogodio razoran zemljotres, a potom i jeziva eksplozija - više mrtvih

Dvije žene u dvadesetim godinama poginule su kada je, prema prvim informacijama, eksplozija nepoznatog uzroka raznijela dio centra oko sat vremena nakon zemljotresa.

Lokalni mediji objavili su da vlasti istražuju mogućnost da je došlo do eksplozije gasa.

Nestali zaposleni i urušeni dimnjak

Vatrogasno-spasilačke ekipe, policija i vojska usmjerili su se na dijelove zgrade iz kojih su primljeni pozivi u pomoć. Pune razmjere katastrofe još nisu poznate.

Oko 20 do 30 zaposlenih u tržnom centru u utorak se vodilo kao nestalo, objavila je japanska javna televizija NHK.

Još sedam osoba nestalo je nakon urušavanja dimnjaka u fabrici kompanije Nipon pejper industriz (Nippon Paper Industries), dok su četiri osobe teško povrijeđene, rekao je zvaničnik lokalne uprave. U bolnicama se liječe desetine pacijenata.

Kumamoto Yatsushiro Factory Chimney Breaks in Japan amid earthquakes. pic.twitter.com/FCqQ2i1CAL — Nightmare (@Nightshade00077) July 28, 2026

Širom prefekture, koja je i prije deset godina pretrpjela smrtonosan zemljotres, vlasti su oko 260.000 ljudi uputile u skloništa.

Epicentar zemljotresa nalazio se oko 20 kilometara južno od Kumamota, najvećeg grada u središnjem dijelu ostrva Kjušu (Kyushu), koji ima oko 700.000 stanovnika.

Vlasti su upozorile stanovnike područja u kojima su zabilježena najjača podrhtavanja da budu spremni na moguće snažne naknadne potrese tokom narednih sedam dana, kao i na opasnost od klizišta.

Budući da je više od 36.000 domaćinstava i dalje bez električne energije, vlasti su zabrinute zbog opasnosti od toplotnog udara, jer se u srijedu očekuje temperatura od oko 34 stepena Celzijusa.

Neke bolnice su preopterećene

Jedna bolnica u gradu Uki, u blizini epicentra, saopštila je da zbog nestanka električne energije izazvanog zemljotresom nije mogla normalno da funkcioniše.

„Pretvorili smo se gotovo u poljsku bolnicu“, rekao je rukovodilac administrativnog odjeljenja bolnice za japansku javnu televiziju NHK.

Druga bolnica u tom gradu saopštila je da je obustavila prijem pacijenata jer više nije mogla da prima dodatne hitne slučajeve, nakon što je poslije zemljotresa zbrinula 86 povrijeđenih osoba, od kojih su tri bile teško povrijeđene.

🇯🇵 UPDATE — Kumamoto earthquake (M7.1, Jul 28) damage now confirmed:



Roads and bridges: PM Takaichi confirmed roads and bridges were damaged and buildings collapsed. Highway overpasses on the Kyushu Expressway in Yatsushiro sustained significant damage, a pedestrian bridge… pic.twitter.com/uUOpfTtHyj — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 28, 2026

Nekoliko putnika u brzim vozovima, koji su se u trenutku zemljotresa nalazili u njima, takođe je povrijeđeno, saopštili su operateri željeznice.

Katastrofa u tržnom centru Eon

Ipak, najviše pažnje privukla je katastrofa u tržnom centru Eon (Aeon), najvećem u toj prefekturi.

Jedna strana centra, u kojem se nalazi oko 200 prodavnica, potpuno je raznesena silinom eksplozije. Na snimcima se vide otkrivene čelične grede i krhotine rasute po parkingu.

Portparol kompanije Eon, koja upravlja centrom, rekao je da su kupci i zaposleni evakuisani odmah nakon prvog zemljotresa i da tačan uzrok naknadne eksplozije još nije poznat.

Akcije Eona pale su za 1,9 odsto u ranom trgovanju u Tokiju, dok je referentni berzanski indeks istovremeno porastao za 0,8 odsto.

Fabrike obustavile rad

Neke velike kompanije koje imaju pogone u tom području, među kojima su proizvođač opreme za proizvodnju poluprovodnika Tokio elektron (Tokyo Electron) i Honda, saopštile su da će do srijede obustaviti rad u svojim fabrikama.

TSMC (TSMC), najveći svjetski ugovorni proizvođač čipova, iz predostrožnosti je nakon zemljotresa evakuisao radnike iz lokalne fabrike, ali je saopštio da je u utorak kasno uveče počeo ponovo da pokreće proizvodnju.

Neke saobraćajnice takođe su teško oštećene, a velike pukotine presjekle su glavne auto-puteve i izazvale saobraćajne gužve u utorak uveče.

Japan se nalazi na području takozvanog „vatrenog prstena“ vulkana i okeanskih brazdi, koji djelimično okružuju Tihi okean, i bilježi oko 20 odsto svih zemljotresa u svijetu magnitude 6,0 ili više.

Snažan zemljotres koji je pogodio Kumamoto prije deset godina usmrtio je 275 ljudi, dok je još 2.739 osoba povrijeđeno, prema zvaničnim podacima.

Oštećene su hiljade zgrada, uključujući i zidove gradskog dvorca, jedne od najvažnijih turističkih atrakcija.