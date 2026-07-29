Crno-bijeli žele Nikolu Mirotića

Poslije finansijskog sloma Monaka mnogi košarkaši ostali su bez kluba, a jedan od onih koji traže "udomljenje" jeste i Nikola Mirotić, jedan od najboljih igrača u Evropi.

Kako prenosi grčki portal "Sport Dog", PAOK je taj koji želi da napravi istorijski bum u evropskoj košarci, te bi poslije angažovanja Džedija Osmana da dovede još jednu košarkašku zvezdu.

- PAOK pokušava da realizuje novu transfer-bombu i dovede Nikolu Mirotića. Veliko interesovanje navijača dodatno je ohrabrilo čelnike kluba. PAOK je rasprodao svih 6.000 sezonskih ulaznica za dvoranu u Pilaji, pa je vlasnik Aristotelis Mistakidis navodno dao zeleno svjetlo za još jednu veliku investiciju - navodi pomenuti portal.

Takođe, prema pisanju istog portala, u trci za potpis je i Partizan, pored Fenerbahčea, Bešiktaša, Efesa, Hapoela i Makabija, koji se takođe dovode u vezu sa Nikolom Mirotićem. Ipak, "najglasnija" je priča oko PAOK-a, a vidjećemo šta će nam naredni dani donijeti.

(Telegraf)