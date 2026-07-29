Logo

Crno-bijeli žele Nikolu Mirotića

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 08:35

Komentari:

0
Црно-бијели желе Николу Миротића

Poslije finansijskog sloma Monaka mnogi košarkaši ostali su bez kluba, a jedan od onih koji traže "udomljenje" jeste i Nikola Mirotić, jedan od najboljih igrača u Evropi.

Kako prenosi grčki portal "Sport Dog", PAOK je taj koji želi da napravi istorijski bum u evropskoj košarci, te bi poslije angažovanja Džedija Osmana da dovede još jednu košarkašku zvezdu.

- PAOK pokušava da realizuje novu transfer-bombu i dovede Nikolu Mirotića. Veliko interesovanje navijača dodatno je ohrabrilo čelnike kluba. PAOK je rasprodao svih 6.000 sezonskih ulaznica za dvoranu u Pilaji, pa je vlasnik Aristotelis Mistakidis navodno dao zeleno svjetlo za još jednu veliku investiciju - navodi pomenuti portal.

Takođe, prema pisanju istog portala, u trci za potpis je i Partizan, pored Fenerbahčea, Bešiktaša, Efesa, Hapoela i Makabija, koji se takođe dovode u vezu sa Nikolom Mirotićem. Ipak, "najglasnija" je priča oko PAOK-a, a vidjećemo šta će nam naredni dani donijeti.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Mirotić

košarka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Крило Лос Анђелес Лејкерса Леброн Џејмс стоји на терену у посљедњим минутима 4. утакмице друге рунде плеј-офа НБА кошарке против Оклахома Сити Тандера, 11. маја 2026. године у Лос Анђелесу.

Košarka

Dolazak Lebrona izazvao finansijski zemljotres, cijene ulaznica otišle u nebo

1 d

0
Јокић добио новог тренера – одбио је евролигаша

Košarka

Jokić dobio novog trenera – odbio je evroligaša

1 d

0
Некадашњи кошаркаш Црвене звезде Лука Вилдоза потписао за Партизан

Košarka

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza potpisao za Partizan

2 d

0
Кошаркашка репрезентација Србије "орлићи"

Košarka

Dobar početak "orlića" – Srbija pobijedila Slovačku na startu Evropskog prvenstva

3 d

0

  • Najnovije

11

32

Žena iz Čapljine sjekirom demolirala auto bivšeg partnera

11

29

Taktička vježba večeras na području Banja Luke

11

25

BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute

11

25

Stabilan rast: Od januara do maja premirano gotovo 55 miliona litara mlijeka

11

23

Tornado ostavio 30.000 Amerikanaca bez struje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima