Od Tesle do Halijarda: Američki Kongres razmatra mjesec posvećen srpskom nasljeđu

Pet članova američkog Kongresa podnijelo je u Predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mjesec srpsko-američkog nasljeđa, navodeći da je važno da se prepoznaju i proslave dostignuća, nasljeđe i kulturni doprinos srpskih Amerikanaca i njihova uloga u jačanju SAD.

Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi, još od 19. vijeka, dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umjetnosti i sporta.

Posebno se naglašava istorijsko savezništvo Srbije i SAD tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i Operacija Halijard - najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji.

U rezoluciji se ističe i da su srpski imigranti osnovali zajednice širom Amerike koje nastavljaju da doprinose rastu i prosperitetu nacije kao i da su pokazali nepokolebljivu posvećenost principima demokratije, slobode i građanskog angažmana kao lojalni i patriotski građani, saopšteno je iz Ambasade Srbije u SAD.

Navodi se da izbor februara nije slučajan, pošto u tom mjesecu Srbija obilježava Dan državnosti.

Predloženi mjesec srpsko-američkog nasljeđa predstavljao bi priliku da se svake godine širom SAD organizuju obrazovni, kulturni i javni programi posvećeni istoriji, dostignućima i nasljeđu srpsko-američke zajednice.

Takođe, narod SAD se poziva da obilježi mjesec srpsko-američkog nasljeđa odgovarajućim ceremonijama, aktivnostima i obrazovnim programima koji slave bogatu istoriju i doprinose srpskih Amerikanaca i veze između SAD i Srbije.

Predlagači rezolucije su članovi Kongresa Klaudija Teni iz Njujorka koja je i kopredsjedavajuća Srpskog kokusa, Emanuel Kliver iz Misurija, Skot Ficdžerald iz Viskonsina, Ana Paulina Luna sa Floride i Viktorija Spartz iz Indijane.

Njome je potvrđena snažna dvostranačka podrška inicijativi za odavanje priznanja istoriji, kulturi i doprinosu srpske zajednice razvoju SAD.

U rezoluciji se, takođe, ukazuje na procjenu da širom SAD živi oko 1.000.000 Amerikanaca srpskog porijekla, te da su srpski Amerikanci doprinijeli svakom aspektu američkog društva, uključujući vojsku, vladu, javnu službu, biznis, nauku, medicinu, pravo, obrazovanje, tehnologiju, atletiku i umjetnost.

Podsjeća se da je srpsko-američki naučnik Nikola Tesla dao revolucionarni doprinos razvoju moderne električne energije i tehnoloških inovacija koje su transformisale SAD i svijet.

Ističe se da su srpski Amerikanci časno služili u Oružanim snagama SAD u svakom većem sukobu od svog dolaska u Ameriku, pokazujući hrabrost, žrtvu i odanost Sjedinjenim Državama.

Podsjeća se da je američki predsjednik Vudro Vilson odao počast savezništvu i prijateljstvu između SAD i Srbije tokom Prvog svjetskog rata izdavanjem proglasa kojim se priznaje hrabrost i žrtve srpskog naroda i naredbom da se srpska nacionalna zastava vijori iznad Bijele kuće 28. jula 1918. godine, što je rijetka istorijska počast stranoj naciji.

Ambasada Srbije izrazila je zahvalnost kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu i vjeruje da će ona doprinijeti daljem jačanju prijateljstva između Srbije i SAD, kao i boljem upoznavanju američke javnosti sa doprinosom zajednice Amerikanaca srpskog porijekla razvoju američkog društva, prenosi Srna.