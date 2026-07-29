Stiglo upozorenje: Srpsku očekuje pakao od vrućine: Živa ide i do 41°S

Autor:ATV redakcija
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U narednom periodu očekuje se dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme.
Maksimalna temperatura vazduha za naredne dane iznosiće:
29.07. od 32°S do 38°S, u višim predjelima od 26°S.
30.07. od 34°S do 39°S, u višim predjelima od 28°S.
Od 31.07. do 06.08. od 36°S do 41°S, u višim predjelima od 30°S. Po trenutnim prognozama blagi pad temperature se očekuje oko 07.08, saopšteno je iz RHMZ-a.
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