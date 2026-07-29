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Stiglo upozorenje: Srpsku očekuje pakao od vrućine: Živa ide i do 41°S

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 10:28

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

U narednom periodu očekuje se dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme.

Maksimalna temperatura vazduha za naredne dane iznosiće:

29.07. od 32°S do 38°S, u višim predjelima od 26°S.

30.07. od 34°S do 39°S, u višim predjelima od 28°S.

Od 31.07. do 06.08. od 36°S do 41°S, u višim predjelima od 30°S. Po trenutnim prognozama blagi pad temperature se očekuje oko 07.08, saopšteno je iz RHMZ-a.

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Vremenska prognoza

vrućina

Rekordni toplotni talas

Upozorenje

RHMZ

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