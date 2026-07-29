Poznati di-džej pronađen mrtav

Francuski di-džej i elektropop muzičar Kavinski, čije je pravo ime Vensan Belorže, pronađen je mrtav u Parizu, javili su TV BFM i list "Figaro".

Kavinski je autor hita "Najtkol" iz 2010. godine, koja je korištena u filmu "Drajv", a nastupio je na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara 2024. godine.

Mediji prenose da je Kavinski pronađen mrtav sinoć u svom domu u Parizu. Imao je 50 godina, prenosi Srna.