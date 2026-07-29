Logo

Poznati di-džej pronađen mrtav

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 11:21

Komentari:

0
Ди-џеј миксета
Foto: Pexel/joshua sanchez

Francuski di-džej i elektropop muzičar Kavinski, čije je pravo ime Vensan Belorže, pronađen je mrtav u Parizu, javili su TV BFM i list "Figaro".

Kavinski je autor hita "Najtkol" iz 2010. godine, koja je korištena u filmu "Drajv", a nastupio je na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara 2024. godine.

Mediji prenose da je Kavinski pronađen mrtav sinoć u svom domu u Parizu. Imao je 50 godina, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

di-džej

pronađeno tijelo

di-džej Kavinski mrtav

Komentari (0)

Više iz rubrike

Надуване рибе, надуваче или четворозупке су породица морских и приобалних риба реда Tetraodontiformes

Svijet

Kod obale ulovljena veoma otrovna riba duga pola metra: Stručnjaci strahuju brzog širenja

36 min

0
Снимак направљен дроном приказује насукани швајцарски брод-хотел на ријеци Дунав код Ђењуа, у Мађарској, у уторак, 28. јула 2026. године, након што се брод насукао због изузетно ниског водостаја. Путници су претходно већ евакуисани

Svijet

Evakuisani putnici sa kruzera koji se nasukao na Dunavu

43 min

0
БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.

Svijet

"BMV" ukida 8.000 radnih mjesta

48 min

0
Срушио се авион у Аризони приликом чега је погинула једна особа

Svijet

Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Poginula jedna osoba

1 h

0

  • Najnovije

11

40

Tužilaštvo istražuje pogibiju trudnice i njenog sina

11

36

Centar za socijalni rad Bijeljina nabavio TOBI komunikator za djecu sa poteškoćama

11

32

Žena iz Čapljine sjekirom demolirala auto bivšeg partnera

11

29

Taktička vježba večeras na području Banja Luke

11

25

BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima