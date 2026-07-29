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Evakuisani putnici sa kruzera koji se nasukao na Dunavu

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 10:58

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Снимак направљен дроном приказује насукани швајцарски брод-хотел на ријеци Дунав код Ђењуа, у Мађарској, у уторак, 28. јула 2026. године, након што се брод насукао због изузетно ниског водостаја. Путници су претходно већ евакуисани
Foto: Tanjug/Csaba Krizsan/MTI via AP

Granična policija Bugarske evakuisala je 186 putnika sa turističkog broda "Viking Ulur", koji se nasukao na Dunavu kod sela Gomotarci, u blizini Vidina. Na brodu je bilo i 52 člana posade.

Brod, koji plovi pod švajcarskom zastavom, ostao je nasukan od 28. jula na oko 817. kilometru Dunava, približno 25 kilometara od Vidina.

Zbog nemogućnosti nastavka plovidbe, brod je ostao bez zaliha hrane i vode, jer je prethodno trebalo da dopuni snabdijevanje u luci Vidin.

Turistička agencija pokušala je da organizuje prevoz namirnica drugim brodom, ali on nije uspio da priđe nasukanom plovilu.

Direktor Izvršne agencije za istraživanje i održavanje reke Dunav Ivelin Zanev rekao da je gaz broda iznosio 1,70 metara, dok je dubina plovnog puta bila oko 1,90 metara.

Prema njegovim riječima, najverovatniji uzrok nasukavanja je ljudska greška.

Nakon evakuacije, putnici su prevezeni na aerodrom u Rumuniji.

Zanev je upozorio da je vodostaj Dunava na pojedinim mjestima u bugarskom i rumunskom dijelu rijeke, kao i duž čitavog toka, kritično nizak, što otežava plovidbu.

(RTS)

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Dunav

Kruzer

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