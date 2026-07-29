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BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute

29.07.2026 11:25

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Мигранти из Судана спроведени у ПУ Требиње
Foto: ATV

Iako je prošle godine zabilježen pad broja migranata na zapadnobalkanskoj ruti, broj ilegalnih migracija ove godine povećan je za 27 odsto, navodi se u najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Prema podacima IOM-a, tokom prošlog mjeseca u zemljama zapadnog Balkana registrovano je oko 2.500 migranata, a najveći broj evidentiran je u Bosni i Hercegovini - 1.157 osoba, što je gotovo polovina ukupnog broja u regionu.

Na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija sa oko 500 registrovanih migranata, zatim Srbija sa oko 350, dok su u ostalim zemljama zabilježeni znatno manji brojevi.

BiH prednjači i po broju novopridošlih migranata, a među njima su najbrojniji državljani Sudana, koji čine oko 16 odsto ukupnog broja. Slijede migranti iz Bangladeša i Egipta.

Prema podacima IOM-a, BiH ima šest prihvatnih centara ukupnog kapaciteta oko 5.000 mjesta, dok Srbija raspolaže sa 12 centara kapaciteta oko 3.000 mjesta.

Izvještaj pokazuje da se migraciona kretanja ponavljaju iz godine u godinu - najmanje dolazaka bilježi se u januaru i februaru, nakon čega broj raste tokom proljeća, a vrhunac je najčešće krajem ljeta i tokom jeseni.

IOM navodi da sve zemlje zapadnog Balkana trenutno imaju smještajne kapacitete koji prevazilaze broj migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji, piše Dnevni avaz.

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Tagovi :

Migranti

Bosna i Hercegovina

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