Košarac: Konstantni napadi na SNSD - politički očaj "Trojke"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je za Srnu da se stepen političkog očaja "trojke" najbolje ogleda u konstantnim napadima na SNSD, jer je evidentno da ništa drugo ne mogu da ponude svom sve malobrojnijem glasačkom tijelu.

Košarac je rekao da su funkcioneri stranaka "trojke" nakon zamajavanja javnosti mantrama da će kadrove SNSD "zgrnuti bagerom" i "pomesti metlama", dobili realnost da u Sarajevu ne mogu odlučiti ništa bez saglasnosti Republike Srpske.

On je poručio da se o održivim rješenjima može razgovarati tek kada se prihvati činjenica da se u Sarajevu pita Srpska i da se mora uvažiti njen glas.

"Forto se uporno hvali da je obezbijedio pomoć za BHRT, neuspješno glumeći velikog lidera. Na sva zvona `trojka` je obećavala novac iz budžeta institucija BiH i za BHRT i za takozvane institucije kulture. Naravno da ništa nema od toga, jer SNSD nikada neće dati saglasnost za to. Novca iz budžeta za te svrhe neće biti, jer se Srpska pita u Sarajevu", naglasio je Košarac.

On je podsjetio da su sredstva koja su data RTV BiH dio akumuliranog viška prihoda nad rashodom RAK-a i da su namijenjena isključivo za unapređenje i razvoj komunikacija.

Košarac je naveo da su ta sredstva dio seta pet vezanih odluka kojima je deblokirano ukupno 18 miliona KM za Srpsku.

"Dakle, `trojka` ne bi obezbijedila ni ta sredstva za RTV BiH da istovremeno nije glasala za deblokadu 18 miliona KM za Srpsku. Najveća ironija leži u tome da je `trojka` od pompeznog `zgrtanja bagerom` i glasnog najavljivanja političkog kraja SNSD-a, zapravo postala naš saveznik i najbolji promoter naših politika", rekao je Košarac.

Na zajedničkom nivou SNSD je, kako je naveo, ostvario sve ono što je u interesu Srpske i srpskog naroda.

"Šta je uradila `trojka`? Vrtila se u začaranom krugu političke nesposobnosti, uporno pokušavajući da vlastite poraze sarajevskoj javnosti podvali kao političke pobjede. Ni u tome nisu uspjeli", zaključio je Košarac.