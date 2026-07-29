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Netanjahu: Jedan od najboljih sastanaka sa Trampom

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 11:49

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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху, директор ЦИА Џон Ретклиф и судија Врховног суда САД Брет Кавано стижу у Вашингтонску националну катедралу на сахрану сенатора Линдзија Грејама, републиканца из Јужне Каролине, у уторак, 28. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je da je danas u Ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao "jedan od najboljih sastanaka ikad" sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

"Održao sam odličan sastanak sa predsjednikom Trampom, jedan od najboljih sa američkim predsjednikom, našim prijateljem Donaldom Trampom", rekao je Netanjahu.

On je dodao da je sa Trampom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje.

Iz Bijele kuće je saopšteno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi.

Tramp je nakon sastanka izjavio da je sastanak bio "vrlo dobar" i da je sa Netanjahuom razgovarao o brojnim važnim temama.

List "Vol strit džurnal" objavio je da je Netnjahu od Trampa dobio "vidno umanjenu dobrodošlicu" u Bijeloj kući.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Donald Tramp

Amerika

Iran

Vašington

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