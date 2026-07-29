Tragična smrt na planini: Tinejdžer pokušavao da spase mlađeg brata kada ga je pogodila munja

Tinejdžer iz američke savezne države Kolorado poginuo je nakon što ga je pogodila munja tokom planinarenja na planini Maunt Blu Skaj, dok je pokušavao da zaštiti svog mlađeg brata!

Službe javne bezbjednosti okruga Klir Krik primile su 26. jula oko 13,22 časa po lokalnom vremenu dojavu da je na vrhu planine Maunt Blu Skaj udar munje možda povredio jednu osobu, navodi se u saopštenju kancelarije okružnog šerifa.

Dok je više hitnih službi bilo na putu ka mjestu događaja, vlasti su primile drugu dojavu kojom je potvrđeno da je jedna osoba na vrhu planine zaista povređena usljed udara munje, prenio je USA Today.

Čuvari parka Denver Mountain Parks odmah su po dolasku na planinu započeli mjere oživljavanja, ali mladiću nije bilo spasa, saopštila je kancelarija šerifa. Kancelarija mrtvozornika okruga Klir Krik kasnije je identifikovala žrtvu kao 15-godišnjeg Levija Strobola.

Druga povređena osoba, identifikovana kao mlađi brat nastradalog tinejdžera, helikopterom službe Flight For Life Colorado prevezena je u bolnicu u području Denvera, navodi kancelarija šerifa.

Prema navodima šerifove kancelarije, braća su planinarila u grupi od pet osoba. Dvojica muškaraca iz grupe zadobila su lakše povrede i nisu prevezeni u bolnicu.

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"Zajedno izražavamo najdublje saučešće porodici, najbližima i svim žrtvama ove tragedije. Ljubazno molimo da se poštuje privatnost žrtava i njihovih porodica", navodi se u saopštenju kancelarije šerifa.

Maunt Blu Skaj je planinski vrh visok oko 4.348 metara u Stenovitim planinama, oko 64 kilometra zapadno od Denvera. Rekreativno područje Maunt Blu Skaj svake godine poseti više od 100.000 ljudi, prema podacima Američke šumarske službe.

Porodica: Tinejdžer je bio hrabar i brižan brat

U saopštenju koje je podijelila kancelarija šerifa okruga Klir Krik, porodica Strobol opisala je Levija kao „neizmerno voljenog“ sina, brata, člana porodice i prijatelja, čiji je život bio oblikovan hrišćanskom vjerom.

"Naša porodica je slomljena iznenadnom smrću našeg voljenog Levija, kojeg je juče na planini Maunt Blu Skaj pogodila munja", navela je porodica u saopštenju.

"Donio je neizmjernu radost svijetu i životima svih koji su ga poznavali. U svojim posljednjim trenucima Levi je pokazao hrabrost i nesebičnost koje su obilježile njegov život, pokušavajući da zaštiti svog mlađeg brata, koji je bio sa njim na planini. Bio je hrabar i brižan brat i zauvijek ćemo pamtiti odanost koju je pokazivao prema onima koje je volio", dodaje se u saopštenju.

Porodica Strobel je rekla da su "zahvalni na saosjećanju, molitvama i podršci" koja im je pružena. Porodica je zamolila javnost za privatnost i prostor dok tuguju.

Tinejdžerov mlađi brat hospitalizovan nakon udara groma.

Incident se dogodio dok je Strobel planinario sa svojim mlađim bratom, Džejsom, i njegovim prijateljima, prema GoFaunMi stranici organizovanoj za podršku porodici.

15-Year-Old Killed by Lightning Strike Spent Final Moments Trying to Protect Younger Brother, Family Says https://t.co/YRh6bzlRbL — People (@people) July 28, 2026

Strobelov brat je teško povređen u incidentu, ali se njegovo stanje "poboljšalo tokom noći, a porodica ostaje puna nade dok on nastavlja put oporavka".

Roditelji tinejdžera su dugogodišnji članovi zajednice Iri, predgrađa Denvera, i "ostaju uz Džejsa dok istovremeno tuguju zbog razarajućeg gubitka Levija i podržavaju svoja druga dva sina".

GoFaundMi stranica navodi da će donacije pomoći u pokrivanju medicinskih troškova, troškova sahrane, savjetovanja i drugih neočekivanih troškova u narednim mjesecima.

Posljednji smrtni slučaj od udara groma u SAD u 2026. godini

Levi Strobol je šesta osoba koja je poginula u prijavljenom udaru groma u Sjedinjenim Državama do sada ove godine, prema Nacionalnom savjetu za bezbjednost od udara groma.

Najmanje sedam ljudi je poginulo u incidentima sa udarom groma do 27. jula, uključujući čovjeka koji je planinario na popularnom planinskom vrhu u Juti i čoveka koji je pogođen u vodi kod plaže Fort Majers na Floridi početkom ovog mjeseca.

Prošle godine, 21 osoba je poginula u udaru munje u SAD, a godinu dana ranije, još 14 je umrlo. Vjerovatnoća da vas udari grom tokom procijenjenog životnog vijeka od 80 godina je oko 1 prema 20.000.

(telegraf)