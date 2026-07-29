Alžir dobio prvu ženu na čelu Parlamenta

Halida Bufedeš, alergološkinja po struci koja u parlamentu predstavlja glavni grad Alžir, izabrana je za predsjednicu Narodne skupštine, postavši tako prva žena na toj funkciji u istoriji Alžira.

Bufedeš je članica Nacionalnog oslobodilačkog fronta, istorijske stranke koja je predvodila borbu za nezavisnost Alžira i koja je saveznik aktuelne vlade.

Nacionalni oslobodilački front bio je najveći pobjednik parlamentarnih izbora održanih ranije ovog mjeseca, osvojivši 91 od ukupno 407 poslaničkih mjesta.

Khalida Boufedeche elected as Algeria's first woman parliamentary speaker

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Izbore je obilježila najniža izlaznost u istoriji, od svega 21 odsto.

Bufedeš, inače alergološkinja po struci, članica je Centralnog komiteta svoje stranke, a prije ulaska u parlament obavljala je više funkcija u lokalnoj politici.

Na mjesto predsjednice parlamenta izabrana je u instituciji u kojoj su žene i dalje znatno nedovoljno zastupljene, sa samo 25 poslaničkih mjesta, što čini šest odsto ukupnog broja poslanika.

U prethodnom sazivu parlamenta bilo je 38 poslanica, dok ih je u sazivu prije toga bilo 118, nakon izbora održanih 2017. godine po sistemu izbornih kvota

(RTS)