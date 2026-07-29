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Alžir dobio prvu ženu na čelu Parlamenta

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 13:35

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Халида Буфедеш, алерголошкиња по струци која у парламенту представља главни град, изабрана је за председницу Народне скупштине, као прва жена на тој функцији у историји Алжира.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fateh Guidoum

Halida Bufedeš, alergološkinja po struci koja u parlamentu predstavlja glavni grad Alžir, izabrana je za predsjednicu Narodne skupštine, postavši tako prva žena na toj funkciji u istoriji Alžira.

Bufedeš je članica Nacionalnog oslobodilačkog fronta, istorijske stranke koja je predvodila borbu za nezavisnost Alžira i koja je saveznik aktuelne vlade.

Nacionalni oslobodilački front bio je najveći pobjednik parlamentarnih izbora održanih ranije ovog mjeseca, osvojivši 91 od ukupno 407 poslaničkih mjesta.

Izbore je obilježila najniža izlaznost u istoriji, od svega 21 odsto.

Bufedeš, inače alergološkinja po struci, članica je Centralnog komiteta svoje stranke, a prije ulaska u parlament obavljala je više funkcija u lokalnoj politici.

Na mjesto predsjednice parlamenta izabrana je u instituciji u kojoj su žene i dalje znatno nedovoljno zastupljene, sa samo 25 poslaničkih mjesta, što čini šest odsto ukupnog broja poslanika.

U prethodnom sazivu parlamenta bilo je 38 poslanica, dok ih je u sazivu prije toga bilo 118, nakon izbora održanih 2017. godine po sistemu izbornih kvota

(RTS)

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Halida Bufedeš

Alžir

Parlament

narodna skupština

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