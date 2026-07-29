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Kopilot namjerno srušio avion, stradalo 150 putnika: Rođaci žrtava poslije 11 godina traže odštetu

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 11:53

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Skoro jedanaest godina nakon jedne od najvećih avionskih nesreća u Evropi, 30 rođaka poginulih putnika i članova posade podnijelo je tužbu protiv Savezne Republike Njemačke, zahtijevajući odštetu u iznosu do 110.000 evra po oštećenom.

Rođaci smatraju da nemačke vlasti nisu na odgovarajući način nadzirale zdravstvenu sposobnost kopilota Andreasa Lubica za upravljanje avionom. Posebno ističu da njegovo psihičko stanje nije bilo dovoljno uzeto u obzir tokom vazduhoplovnih ljekarskih pregleda, što je, prema njihovim tvrdnjama, moglo da spreči katastrofu.

Tužba je zasnovana na odredbama o službenoj odgovornosti iz člana 839 njemačkog Građanskog zakonika (BGB). Međutim, sud je izrazio sumnju u uspjeh ovog postupka, navodeći da bi odgovornost za nastalu štetu mogla da pripada avio-kompaniji, a ne njemačkoj državi.

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Posjetimo, avion kompanije Germanwings, koji je 24. marta 2015. godine letio na liniji od Barselone do Dizeldorfa, srušio se u Francuskim Alpima nakon što je kopilot Andreas Lubic namerno usmerio letelicu ka planinskom masivu. U nesreći je poginulo svih 150 osoba u avionu - 144 putnika i šest članova posade.

Istraga je pokazala da je Lubic, koji je u tom trenutku ostao sam u pilotskoj kabini, zaključao vrata kokpita i započeo kontrolisano spuštanje aviona, uprkos pokušajima kapetana da se vrati u kabinu. Kasnije je utvrđeno da je imao istoriju psihičkih problema, što je pokrenulo brojne rasprave o zdravstvenim pregledima pilota, zaštiti privatnosti medicinskih podataka i bezbjednosnim procedurama u civilnom vazduhoplovstvu.

Ova nesreća dovela je do uvođenja novih bezbjednosnih mjera u mnogim avio-kompanijama, uključujući pravilo da u pilotskoj kabini u svakom trenutku moraju biti najmanje dvije osobe, kao i strožeg nadzora nad psihofizičkim stanjem članova letačkih posada.

(telegraf)

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nesreća

Avionska nesreća

Njemačka

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