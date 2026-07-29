Dodik prisustvovao liturgiji povodom 150 godina od bitke na Vučjem Dolu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je danas liturgiji koju je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije povodom 150 godina od Bitke na Vučijem dolu služio u Hramu sveštenomučenika Atinogena.
Liturgiji su prisustvovali i ministar u Vladi Srbije Nenad Popović, potpredsjednik Vlade Crne Gore Momo Koprivica, ambasador Rusije u Crnoj Gori Aleksandar Lukašek, predstavnici lokalne vlasti u Nikšiću, crkveni velikodostojnici i vjernici, prenose crnogorski mediji.
Liturgija je upriličena povodom vijeka i po od Bitke na Vučijem dolu, a sinoć je tim povodom u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću održana i svečana akademija, prenosi Srna.
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