Vlahović ostavio na čekanju ogromnu platu zbog Barselone

Od 1. jula Vlahović je bez ugovora i može bez obeštećenja da bira novu sredinu. Upravo zbog toga interesovanje za srpskog reprezentativca ne jenjava, ali prema pisanju turskih i italijanskih medija, jedina konkretna ponuda koja je trenutno na njegovom stolu dolazi iz Istanbula. Bešiktaš je spreman da učini sve kako bi ga doveo među crno-bijele.

Prema navodima Sportmediaseta, koje prenose turski mediji, Bešiktaš nudi Vlahoviću trogodišnji ugovor vrijedan čak 13,5 miliona evra po sezoni, uz ogroman bonus za potpis i prateće provizije, pa bi kompletan posao mogao da dostigne vrijednost od oko 70 miliona evra. Vlahovićev menadžer Darko Ristić očekuje se u Istanbulu na završnim razgovorima sa čelnicima turskog velikana.

Međutim, posao je daleko od završenog.

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Španski i britanski mediji tvrde da je srpski napadač praktično stavio pregovore sa Bešiktašem na čekanje, jer se nada pozivu iz Barselone. Navodno je spreman da prihvati i manju platu samo kako bi obukao dres katalonskog giganta, koji vidi kao idealnu destinaciju za nastavak karijere.

To je, kako pišu turski mediji, izazvalo nervozu u Istanbulu. U Bešiktašu su svjesni da finansijski mogu da ponude mnogo više od Barselone, ali isto tako znaju da se sa ugledom i istorijom katalonskog kluba teško može takmičiti. Upravo zato žele odgovor što prije, dok Vlahović i njegov tim i dalje čekaju razvoj situacije na tržištu.

U međuvremenu, Barselona još nije poslala zvaničnu ponudu, a glavni razlog su finansijska ograničenja kluba. Ipak, Vlahović očigledno ne želi da zatvori vrata mogućnosti da karijeru nastavi na "Nou Kampu", čak i ako bi to značilo da zaradi znatno manje nego u Turskoj.

(Kurir)