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Vlahović ostavio na čekanju ogromnu platu zbog Barselone

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ATV redakcija
29.07.2026 13:32

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Душан Влаховић из Јувентуса слави након што је постигао гол током утакмице италијанске Серије А између Јувентуса и Хелас Вероне у Торину, Италија, недјеља, 3. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Turci nude pravo bogatstvo, ali Dušan Vlahović navodno ima drugi plan. Srpski golgeter navodno drži Bešiktaš na čekanju, jer se nada pozivu velike Barselone.

Od 1. jula Vlahović je bez ugovora i može bez obeštećenja da bira novu sredinu. Upravo zbog toga interesovanje za srpskog reprezentativca ne jenjava, ali prema pisanju turskih i italijanskih medija, jedina konkretna ponuda koja je trenutno na njegovom stolu dolazi iz Istanbula. Bešiktaš je spreman da učini sve kako bi ga doveo među crno-bijele.

Prema navodima Sportmediaseta, koje prenose turski mediji, Bešiktaš nudi Vlahoviću trogodišnji ugovor vrijedan čak 13,5 miliona evra po sezoni, uz ogroman bonus za potpis i prateće provizije, pa bi kompletan posao mogao da dostigne vrijednost od oko 70 miliona evra. Vlahovićev menadžer Darko Ristić očekuje se u Istanbulu na završnim razgovorima sa čelnicima turskog velikana.

Međutim, posao je daleko od završenog.

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Španski i britanski mediji tvrde da je srpski napadač praktično stavio pregovore sa Bešiktašem na čekanje, jer se nada pozivu iz Barselone. Navodno je spreman da prihvati i manju platu samo kako bi obukao dres katalonskog giganta, koji vidi kao idealnu destinaciju za nastavak karijere.

To je, kako pišu turski mediji, izazvalo nervozu u Istanbulu. U Bešiktašu su svjesni da finansijski mogu da ponude mnogo više od Barselone, ali isto tako znaju da se sa ugledom i istorijom katalonskog kluba teško može takmičiti. Upravo zato žele odgovor što prije, dok Vlahović i njegov tim i dalje čekaju razvoj situacije na tržištu.

U međuvremenu, Barselona još nije poslala zvaničnu ponudu, a glavni razlog su finansijska ograničenja kluba. Ipak, Vlahović očigledno ne želi da zatvori vrata mogućnosti da karijeru nastavi na "Nou Kampu", čak i ako bi to značilo da zaradi znatno manje nego u Turskoj.

(Kurir)

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Dušan Vlahović

Barselona

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