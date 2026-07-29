Novi fudbalski rat: UEFA i britanski premijer udarili na FIFU zbog plana o prodaji Mundijala

Evropska fudbalska unija (Uefa) i britanski premijer Endi Barnam oštro su kritikovali predlog Fife da se privatnim investitorima omogući ulaganje u Svjetsko prvenstvo, što je izazvalo polemiku o budućnosti i vlasništvu najpopularnijeg sporta na svijetu.

Svjetska kuća fudbala (Fifa) potvrdila je plan o osnivanju nove kompanije "Fifa Forvard Enterprajz", koja bi objedinila komercijalna prava i operativnu isporuku turnira. Cilj je da se prodajom manjinskog udjela privatnim ulagačima prikupi više od deset milijardi dolara za razvojne fondove.

Kao vodeći investitor navodi se kompanija "Trajv Eternal", koju je osnovao Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa.

Reakcija Uefe bila je momentalna, navodeći da Fifa "prelazi liniju koju fudbalske institucije nikada ne bi smjele da pređu".

"Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina za trgovinu, posebno bez transparentnosti o tome ko ima finansijsku korist. Niko od nas nije vlasnik fudbala. Fifa nema pravo da ga proda", navodi se u saopštenju, kako prenosi Bi-Bi-Si, uz poziv svim akterima, od saveza do navijača, da zaštite budućnost igre.

Kritikama se pridružio i britanski premijer Endi Bernam.

"Fudbal ne pripada investitorima. Pripada ljudima koji pune tribine i stoje pored terena svake nedjelje, po kiši ili suncu", napisao je Bernam na mreži Iks.

"Svjetsko prvenstvo nije proizvod. To je najveće takmičenje u svjetskom sportu i nikada nije bilo ničije za prodaju. Jednom kada prodate dio, prodali ste se", zaključio je on.

Finansijska injekcija ili lični interes?

Predsjednik Fife Đani Infantino branio je predlog, ističući da je cilj podrška održivom razvoju u svakom delu sveta. On tvrdi da bi Fifa zadržala "ekskluzivni autoritet" nad upravljanjem i svim sportskim odlukama.

Đani Infantino

"Naš posao je da osiguramo da ostatak fudbala raste. Spoljni investitori će imati samo manjinski udio i neće imati nikakvu operativnu ulogu", navodi se u saopštenju svjetske kuće fudbala.

Udruženje fudbalskih navijača (FSA) poručilo je da će se boriti protiv odluka koje prete budućnosti fudbala zarad kratkoročne zarade.

Ovo nije prvi put da Infantino pokušava da progura sličan dogovor. Njegov prijedlog iz 2018. o ponudi od 25 milijardi dolara sa japanskom kompanijom "SoftBenk", iza koje je stajao saudijski kapital, takođe je propao nakon žestokog otpora Uefe.

Kao ključni argument za podršku, Fifa nudi finansijsku injekciju: svaki od 211 nacionalnih saveza mogao bi da povuče dvadeset miliona dolara za "izuzetno i trenutno finansiranje posebnih projekata". S obzirom da se mnogi savezi oslanjaju na Fifine grantove, prijedlog je primamljiv.

Kritičari ističu da Fifa već ostvaruje rekordne prihode, sa petnaest milijardi dolara u posljednjem ciklusu, što, prema saznanjima Bi-Bi-Sija, dovodi u pitanje neophodnost ovog poteza.

Postoje i spekulacije da bi Infantino, kojem predstoji reizbor, mogao postati izvršni direktor novog preduzeća sa znatno većom platom, što iz Fife nisu direktno demantovali. Da bi plan bio usvojen, potrebna je podrška većine na Kongresu Fife, gdje glasaju predstavnici svih 211 članica. Konačna odluka očekuje se nakon sastanka Saveta Fife na jesen i glasanja na Kongresu sljedeće godine.

(RTS)