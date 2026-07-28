Novi najveći uspeh kluba iz sela sa 1.500 stanovnika

Fudbaleri Mjelbija ostvarili su najveći uspjeh van Švedske - sada su prvi put izborili plasman u ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.

Senzacionalni prvaci Švedske odigrali su bez golova u revanšu drugog kola kvalifikacija Lige šampiona protiv gibraltarskog Linkolna i tako sa ukupnih, ubjedljivih 3:0, prošli dalje.

Time su osigurali minimalno ligašku fazu Lige Konferencije.

Ovo je samo nastavak niza najvećih uspjeha kluba iz sela koje broji manje od 1500 stanovnika. Podsjetimo, Mjelbi je prethodne sezone prvi put postao prvak Švedske i prvi put su osvojili i domaći Kup.

Na ove uspjehe sada se nadovezao i ovaj najveći u Evropi.

Za mjesto u doigravanju Lige šampiona švedski prvak igraće protiv pobjednika dvomeča između Slovan Bratislave i gruzijske Iberije 1999, a to će, kako stvari stoje, biti slovački prvak koji je u prvoj utakmici, na strani, slavio 2:0.

Čudo iz ribarskog sela

Mjelbi, podsjetimo, dolazi iz Helevika, mjestašca na jugu Švedske sa oko 1500 stanovnika, smještenog u opštini Selvesborg koja broji tek 17.000 ljudi, prenosi b92.

Iako klub nosi ime susjednog sela Mjelbi domaće utakmice igra u Heleviku.

"Kad nam protivnici dolaze u goste, autobusom se voze i voze kroz farme, pored ribarskih luka. Onda se još malo voze i kad više ne mogu ići dalje, dođu do našeg stadiona", slikovito je svojevremeno za Gardijan opisao lokaciju stadiona i samog mjesta sportski direktor kluba Hase Larson.

Njihov stadion Strandvalen, kapaciteta 6000 mjesta, nalazi se tek nekoliko desetina metara od Baltičkog mora.

Mjelbi je osnovan 1939, a prvi veliki uspon doživio je krajem sedamdesetih, kada je u pet godina stigao od četvrte do prve lige. Ipak, decenijama se selio iz prve u drugu ligu.

Ne tako davno, od 2015. do 2018. Mjelbi je bio trećeligaš, a 2016. bio je čak i na rubu finansijskog sloma i ispadanja u četvrtu ligu. Prema Transfermarktu, Mjelbi je tek peta najvrednija ekipa lige sa procijenjenom vrijednošću od 25.8 miliona evra.

Liga šampiona, revanši drugog kola

Kups - Sabah 0:2, prvi meč 0:1

Simić 52, Mikels 72

Linkoln - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3

20:00 Dinamo - Tun, prvi meč 1:1

20:15 Celje - Egnatija, prvi meč 3:3

20:45 Harts - Šturm, prvi meč 0:4

21:00 Šamrok - Ararat, prvi meč 0:2

Srijeda

17:00 Kairat - Omonija, prvi meč 2:0

18:00 Kauno Žalgiris - Ki Klaksvik, prvi meč 1:1

19:00 Leh - Arhus, prvi meč 4:1

19:30 Hapoel Ber Ševa - Vikingur, prvi meč 1:2

19:30 Univerzitatea Krajova - Levski, prvi meč 0:1

20:00 Crvena zvezda - Larne, prvi meč 4:0

20:00 Gornjik - Fenerbahče, prvi meč 0:1

20:15 Slovan Bratislava - Iberija, prvi meč 2:0