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Stabilan rast: Od januara do maja premirano gotovo 55 miliona litara mlijeka

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 11:25

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Стабилан раст: Од јануара до маја премирано готово 55 милиона литара млијека
Foto: Envato/scalatore1959

U Republici Srpskoj evidentiran je stabilan rast mljekarskog sektora, a od januara do maja ove godine premirana su 54.934.363 litra mlijeka, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Premirano je 2.545-2.593 proizvođača mjesečno, do 2.519 muznih grla.

"Posebno je značajno da je u maju zabilježena najveća količina mlijeka u tekućoj godini - 11.777.360 litara, kao i najveći broj evidentiranih muznih grla - 32.519, što predstavlja pokazatelj da mjere podrške daju konkretne rezultate i doprinose rastu proizvodnje, jačanju proizvodnih kapaciteta i očuvanju konkurentnosti domaćeg mljekarstva", objavljeno je na "Instagram" nalogu resornog ministarstva.

Iz Ministarstva su istakli da će nastaviti sa mjerama podrške usmjerenim na povećanje obima proizvodnje, modernizaciju farmi, poboljšanje kvaliteta mlijeka i stvaranje uslova za dalji razvoj sektora mljekarstva u Republici Srpskoj.

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Ministarstvo poljoprivrede

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