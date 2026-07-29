Cvijanovićeva uputila saučešće Japanu povodom razornog zemljotresa

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća caru Naruhitu, premijerki Sanae Takaiči i narodu Japana, povodom razornog zemljotresa koji je pogodio jugozapad te zemlje
„Povodom razornog zemljotresa koji je pogodio jugozapad Japana, Vama, porodicama nastradalih i narodu Japana upućujem izraze najdubljeg saučešća.
Sa velikim žaljenjem primila sam vijest o ljudskim žrtvama, brojnim povrijeđenima i razaranjima koje je izazvala ova prirodna katastrofa.
Želim Vam snagu i istrajnost u suočavanju sa posljedicama ove tragedije, uz iskrenu nadu da će nestali biti pronađeni, a pogođena područja što prije obnovljena“, navela je Cvijanovićeva.
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