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Cvijanovićeva uputila saučešće Japanu povodom razornog zemljotresa

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 12:24

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Цвијановићева упутила саучешће Јапану поводом разорног земљотреса
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća caru Naruhitu, premijerki Sanae Takaiči i narodu Japana, povodom razornog zemljotresa koji je pogodio jugozapad te zemlje

„Povodom razornog zemljotresa koji je pogodio jugozapad Japana, Vama, porodicama nastradalih i narodu Japana upućujem izraze najdubljeg saučešća.

Sa velikim žaljenjem primila sam vijest o ljudskim žrtvama, brojnim povrijeđenima i razaranjima koje je izazvala ova prirodna katastrofa.

Želim Vam snagu i istrajnost u suočavanju sa posljedicama ove tragedije, uz iskrenu nadu da će nestali biti pronađeni, a pogođena područja što prije obnovljena“, navela je Cvijanovićeva.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Japan

Zemljotres

Saučešće

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