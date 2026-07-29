Identifikovani vandali koji su na tvrđavi u Srpskoj iscrtali uvredljive grafite

Identifikovani su osumnjičeni za ispisivanje uvredljivih grafita na zidinama tvrđave Đurđev grad u Zvorniku. Riječ je o dvojici državljana Francuske koji su iscrtali grb tzv. RBiH i natpise "Anti Srbi", "ACAB" i "Horde zla".

Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da je riječ o licima inicijala A.S. i M.S, oboje iz Republike Francuske, koja su identifikovana operativnim radom policijskih službenika na terenu.

Policijskoj stanici Zvornik juče je oko 18.30 časova prijavljeno da su na zidinama tvrđave iscrtani grafiti u vidu ratne zastave Bosne i Hercegovine iz perioda od 1992. do 1998. godine, kao i natpisi „ACAB“, „Anti Srbi“ i „Horde zla“.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da nakon kriminalističke obrade protiv oba lica bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje“ iz člana 359. Krivičnog zakonika Republike Srpske.