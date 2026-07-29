Lažna promocija na Igmanu: Helikopter MUP-a KS vraćen u Češku na doradu, nema ni domaću posadu

Novi helikopter MUP-a Kantona Sarajevo Bell 412EPX, koji je u utorak svečano predstavljen javnosti na Igmanu, prema podacima servisa FlightRadar24 već istog dana napustio je Bosnu i Hercegovinu te preko Banjaluke odletio u Slovačku, a potom nastavio put prema Pragu.

Prema zvaničnoj istoriji letova, helikopter pod američkom registracijom N300SJ, koja je korištena tokom procesa isporuke, u poned‌jeljak, 27. jula, najprije je poletio iz Praga za Bratislavu. Nakon nekoliko kratkih letova u okolini Bratislave, koji najvjerovatnije predstavljaju probne ili tehničke letove, u 15 sati poletio je prema Sarajevu, gd‌je je stigao nešto više od dva sata kasnije. Po dolasku u Sarajevo istog dana evidentirana su još dva kratka leta u trajanju od dvije i 33 minute, nakon čega FlightRadar bilježi još jedan zapis s polaskom iz Sarajeva, čije odredište nije prikazano.

U utorak, 28. jula, nakon prezentacije na Igmanu helikopter je u 12:52 sati poletio s nepoznate lokacije, a u 15:22 sati sletio u Banjaluku. Nakon jednominutnog leta na banjalučkom aerodromu, u 16:15 sati poletio je prema Bratislavi, gd‌je je sletio u 17:52 sati.

Istog dana u 18:50 sati helikopter je poletio prema Pragu, gd‌je je sletio u 20:28 sati, a potom je evidentiran još jedan četvorominutni let na području praškog aerodroma. Na Aerodromu “Vaclav Havel” u Pragu nalazi se glavni evropski servisni i distributivni centar kompanije “Bell Textron”, proizvođača helikoptera koji je kupljen za MUP Kantona Sarajevo.

Iako su predstavnici MUP-a i Vlade Kantona Sarajevo javnosti juče prezentovali helikopter kao u potpunosti operativan (“Od danas naše nebo čuva naša policija”, rekao je ministar Admir Katica), prema informacijama Istrage, do stvarnog početka njegovog korištenja proći će još najmanje nekoliko mjeseci. Naime, helikopter za sada leti pod američkom registracijom, a prije početka redovne upotrebe u Bosni i Hercegovini, potrebno je okončati postupak njegove registracije i stavljanja u operativnu upotrebu u skladu s propisima nadležnih vazduhoplovnih vlasti. To, između ostalog, podrazumijeva upis u Registar civilnih aviona BiH i brisanje iz američkog registra, izdavanje odgovarajućih potvrda i završetak tehničke i operativne dokumentacije potrebne za korištenje letjelice u sastavu MUP-a KS. Trajanje tog postupka zavisi od pripremljenosti dokumentacije i drugih administrativnih i tehničkih procedura i može potrajati od nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci.

Ministra unutrašnjih poslova KS Admira Katicu pitali su zbog čega je novi helikopter MUP-a KS Bell 412EPX, nakon predstavljanja na Igmanu, iz Sarajeva odletio u Bratislavu, a potom u Prag. Odgovoreno je da se helikopter privremeno vratio u Bell-ovu poslovnu jedinicu u Pragu radi završetka ranije planiranih tehničkih aktivnosti na dodatnoj misijskoj opremi, odnosno ugradnji tzv Hoista – vanjskog vitla za spašavanje. Iz MUP-a navode da je Evropska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (EASA) objavila prijedlog direktive plovidbenosti koji se odnosi na određene tipove spasilačkih vitala različitih proizvođača i helikopterskih platformi, nakon čega je proizvođač Bell odlučio preventivno zamijeniti sklop spojke na vitlu ugrađenom na helikopter MUP-a KS.

„Naglašavamo da je ovo preventivna mjera i odnosi se isključivo na spasilačko vitlo kao dio dodatne misijske opreme. Kako bi se postupak proveo pod nadzorom proizvođača, te završile instalacija, ispitivanje i prateća tehnička dokumentacija, helikopter je privremeno upućen u Prag. Po završetku tih aktivnosti vratiće se u Sarajevo sa potpuno funkcionalnim i usklađenim spasilačkim vitlom, a procjenjuje se da će to biti u naredne dvije sedmice“, kažu iz MUP-a KS.

Dodaju da je riječ o aktivnosti koja je bila planirana i prije dolaska helikoptera u Sarajevo te da njegov odlazak u Prag „ne predstavlja posljedicu bilo kakvog događaja ili nepravilnosti utvrđene tokom leta ili predstavljanja helikoptera“.

Na pitanje kada će biti okončan proces registracije i kada se može očekivati da helikopter bude u potpunosti operativan, iz MUP-a odgovaraju da će postupak registracije biti pokrenut po njegovom povratku u Sarajevo.

„Osposobljenost letjelice da bude u potpunosti plovidbena zahtijeva niz procedura i certifikacija, a procjene Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su da će to biti do kraja septembra ove godine“, navode iz MUP-a.

Kako su nam potvrdili iz MUP-a, ni obuka bh. pilota koji će upravljati letjelicom još nije okončana. Do sada je završena ugovorena obuka pilota i aviomehaničara u Flight Academy Montenegro u Crnoj Gori, kao i dio tipske obuke za Bell 412EPX u Fort Worthu (Texas) i Singapuru. Aviomehaničare-operatere u oktobru očekuje drugi dio obuke u Fort Worthu.

„Da bi Helikopterska jedinica MUP-a Kantona Sarajevo u potpunosti samostalno d‌jelovala, potrebne su dodatne obuke i certifikati za samostalno obavljanje ovih poslova, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pokrenulo postupak javne nabavke za usluge: nabavka pilotskih usluga – za izbor iskusnih pilota instruktora koji imaju najmanje 2.000 sati naleta na platformi Bell 412, kao i certifikate za instruktažu kako bi piloti Helikopterske jedinice MUP-a KS, ostvarivali evidenciju naleta i sticali iskustvo – sate leta (ovi piloti će upravljati letjelicom); usluga vođenja kontinualne plovidbenosti; usluga linijskog i baznog održavanja i redovnog održavanja. Sve ove usluge uključuju i dodatne obuke i sertifikovanja za potpuno samostalni rad“, kažu iz MUP-a Kantona Sarajevo.