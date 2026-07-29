Murinjo odlučio: Ko napušta Real Madrid, a koga želi u timu

Posljednjih nekoliko sedmica ljetnog prelaznog roka biće vrlo zauzete za Real Madrid, jer se fokusiraju na dolaske i odlaske igrača. Čelnici klubova su spremni otpustiti nekoliko igrača prvog tima.

Do sada su jedini stariji igrači koji su ovog ljeta napustili Real Madrid Dani Sebajos sa kojim je raskinut ugovor i Fran Garsija koji je prodat Real Betisu. Obojicu je novi glavni trener Hoze Murinjo smatrao viškom.

Real Madrid je identifikovao čak šest igrača koji mogu napustiti klub prije zatvaranja ljetnog prelaznog roka. Raul Asensio, Eduardo Kamavinga i Franko Mastantuonomogu to učiniti nakon što im je Murinjo rekao da nisu u njegovim planovima za predstojeću sezonu, dok će se razmatrati i ponude za Ferlanda Ferlanda Mendija, Endrika i Gonzala Garsiju.

Zamjene bi bile potrebne u slučaju određenih odlazaka.

Real Madrid radi na dovođenju Jana Diomandea i Rodrija, ali ako bi se rastali s određenim igračima, tražila bi se zamjena.

Murinjo želi da Asensio ode kako bi došao novi stoper, dok će također zahtijevati da se dovede još jedan napadač ako Gonzalo na kraju bude.