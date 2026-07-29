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Uzbuna na plaži: Pronađena protivtenkovska mina tik uz obalu

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ATV redakcija
29.07.2026 14:05

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Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи.
Foto: pexels/Walid Sadki

U utorak popodne (28.7) oglašena je uzbuna na plaži Karjani u opštini Pagajo u Kavali, nakon što je pronađen predmet za koji se vjeruje da je protivtenkovska mina, na izuzetno maloj udaljenosti od obale, prenosi Prototema.

Prema informacijama, jedan građanin obavestio je Lučku kapetaniju Elefteriosa o postojanju sumnjive municije na obali, u blizini naselja Karjes.

Nadležne službe odmah su reagovale i izašle na teren kako bi izvršile prvu procjenu situacije.

Predmet je pronađen na peskovitom morskom dnu, svega oko 10 centimetara od obale, što je izazvalo posebnu zabrinutost, budući da je riječ o popularnoj plaži tokom ljetnje sezone.

Pregledom je utvrđeno da je municija u poodmaklom stanju oksidacije, ali nije isključena mogućnost da je i dalje opasna.

Iz bezbjednosnih razloga, mjesto je odmah obilježeno kako bi se spriječio prilaz kupača i prolaznika dok se ne završe neophodne procedure.

Centralna lučka uprava u Kavali obavestila je nadležnu vojnu službu, koja je preuzela identifikaciju i bezbjedno uklanjanje ili neutralizaciju municije, u skladu sa propisanim protokolima.

Podsjećamo, prošlog mjeseca, jedan građanin pronašao je prilikom ronjenja pištolj na dnu stenovitog predjela u morskom području blizu pristaništa Ihtioskalas u Kavali.

(telegraf)

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Tagovi :

Grčka

Opasnost

Mina

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