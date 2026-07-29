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Infantino prijeti: Ako ne pristanete na prodaju Svjetskog ostajete bez miliona

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ATV redakcija
29.07.2026 15:02

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Инфантино пријети: Ако не пристанете на продају Свјетског остајете без милиона
Foto: Tanjug/AP/Eduardo Verdugo

Đani Infantino je čelnicima članica FIFA poručio da bi mogli ostati bez isplate od 30 miliona dolara ako ne podrže njegov plan o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu, te im je dao samo 53 dana da odluče.

U utorak je FIFA otkrila planove za osnivanje nove podružnice koja bi upravljala komercijalnim pravima i organizacijom Svjetskog prvenstva i drugih velikih turnira, pri čemu je Infantino potvrdio da bi nova kompanija Forvard Enterprajs bila otvorena za spoljna kapitalna ulaganja.

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Infantinove planove oštro je kritikovala UEFA, optuživši FIFA da pokušava prodati "dušu" fudbala, dok "Independent" saznaje da vodeće evropske ličnosti već raspravljaju o prijetnji bojkotom.

Međutim, za usvajanje prijedloga potrebna je samo prosta većina (iznad 50 odsto) glasova od 211 članica FIFA, kao i podrška Savjeta FIFA.

Infantino planira prodati udjele u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima.

U pismu upućenom savezima članicama, u koje je "Independent" imao uvid, Infantino je obećao da bi nacionalni savezi u narednom četvorogodišnjem ciklusu od 2027. do 2031. godine imali korist od povećanja finansiranja iz programa sa oko 8 miliona na 20 miliona dolara, ukoliko se osnuje nova podružnica FFE.

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Pored toga, u pismu se navodi da bi jednokratna isplata od dodatnih 20 miliona dolara bila stavljena na raspolaganje savezima članicama koji 19. septembra glasaju za Infantinove prijedloge. U pismu se potom upozoravaju savezi članice da bi njihovo finansiranje za ciklus 2027/2031. iznosilo samo 10 miliona dolara ako glasanje ne prođe, što znači da bi ostali bez 30 miliona dolara.

Kompanija Trajv Eternal, na čijem je čelu Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa — trebala bi predvoditi novu investiciju za koju iz FIFA tvrde da bi mogla prikupiti 4,2 milijarde dolara.

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Tagovi :

Đani Infantino

FIFA

Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Svjetsko prventsvo

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