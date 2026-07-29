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Dodik: Sloboda - sveta riječ srpskog naroda

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 16:08

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Sloboda je sveta riječ srpskog naroda, a nit koja ga povezuje je Srpska pravoslavna crkva, rekao je predsjednik Milorad Dodik na obilježavanju 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu u Crnoj Gori.

Dodik je ukazao da se Srbi i danas bore za očuvanje nacionalne slobode i nezavisnosti, jer im ne dozvoljavaju da se objedine u jednu državu.

Napomenuo je da je i Amerika prije nekoliko dana obilježila 150 godina svoje nezavisnosti, koliko je proteklo i od Bitke na Vučjem dolu, i poručio da su se Srbi uporno borili za slobodu, a da se danas bore za svoju nezavisnost.

"Republika Srpska je tu, zajedno sa Srbijom, zajedno sa našim narodom, gdje god se on nalazi. Mi smo jedan nacionalni duhovni prostor i to nam niko ne može oteti. Želimo da se integrišemo što je moguće više, želimo ista prava koja imaju i drugi, ništa više od toga", istakao je Dodik.

Ocijenio je da biti Srbin na Balkanu znači živjeti istoriju i vrijeme u kojem mu ne dozvoljavaju nacionalno jedinstvo, da se teritorijalno objedini u državu koja bi bila najveća i najmoćnija država na Balkanskom polustrvu.

Dodik je napomenuo da je Srpska pravoslavna crkva jedini garant nacionalne samosvijesti Srba, koja kroz vijekove okuplja narod čuvajući kulturu, vjeru i krsnu slavu.

"Moramo da budemo pametni, moramo da čuvamo mir i stabilnost. Okupimo se oko naše crkve, nastavimo put slobode, put nacionalnog osvještenja, naoružajmo se voljom, željom, vjerom, a onda i karakterom koji će omogućiti da živimo našu slobodu bez obzira u kom sistemu živjeli", rekao je Dodik.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Srbija

Bitka na Vučjem dolu

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