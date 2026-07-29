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Dodik: Žene su važna karika SNSD-a, tako će biti i u budućnosti

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ATV redakcija
29.07.2026 16:39

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Игор Додик са чланицама СНСД-а
Foto: Fejsbuk

Žene su stub SNSD-a, kao što su i stub svake porodice i svakog društva i zbog toga zaslužuju posebnu pažnju.

Poručio je ovo organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, dodajući da zbog toga moramo da budemo jedinstveni i da zajedno radimo kako bi stvorili što bolje uslove za sve članove našeg društva.

Obraćajući se na okupljanju članica SNSD-a povodom obnove rada Aktiva žena Paprikovac, Dodik je naglasio da će sve njihove inicijative imati podršku stranačkog rukovodstva.

"Žene su važna karika SNSD, tako je bilo do sada, a tako će biti i u budućnosti. Rukovodstvo stranke će uvijek stajati uz žene i želimo da se žene nađu na što većem broju mjesta gdje se odlučuje. Sve vaše aktivnosti ćemo podržati i sve vaše ideje ćemo zajedno sa vama realizovati", rekao je Dodik.

"Želim da vam se zahvalim što ste uz nas. Znam da nije bio jednostavan period u prethodnom ciklusu, bilo je naših grešaka, bilo je nedostupnosti pojedinaca. Nadam se da prepoznajete da se u posljednje vrijeme neke stvari mijenjaju i da ćemo biti vama na raspolaganju. Sve zahtjeve koje budete isticali kao prioritete trudićemo se da ispunimo", rekao je Dodik.

Organizacioni sekretar SNSD-a je dodao da je neophodno zajednički raditi na unapređenju društva i rješavanju socijalnih i ekonomskih pitanja.

"Moramo biti jedinstveni i mijenjati stvari u društvu, usmjeriti se na socijalna i ekonomska pitanja širom Banjaluke i Republike Srpske kako bi ambijent za vas, vaše porodice, djecu i unuke bio što bolji", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Igor Dodik

SNSD

Aktiv žena SNSD

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