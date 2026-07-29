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Katarinu Grujić ugrizao piton težak 40 kilograma

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 17:26

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Пјевачица Катарина Грујић позира нашминкана са пуштеном црном косом.
Foto: katarinagrujic.doll/Instagram/Screenshot

Katarina Grujić je na snimanju novog spota doživjela pravu dramu. Pjevačicu je ugrizao loptasti piton težak 40 kilograma, zbog čega je na setu zavladala panika.

Kako prenosi izvor sa snimanja, vlasnik zmije donio je pitona na set, stavio ga Katarini oko vrata i objasnio joj kako treba da se ponaša tokom snimanja.

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Iako joj je gmizavac bio izuzetno težak, pjevačica je profesionalno odradila scene. Piton joj se sve vrijeme obavijao oko tijela, pa je morala da ga pridržava rukama dok je pjevala i gledala u kameru.

Međutim, u jednom trenutku došlo je do nepredviđene situacije. Katarina je, kako se navodi, nesvjesno približila ruku glavi zmije, nakon čega ju je piton ugrizao.

- Kaća je tako jako vrisnula da su svi pomislili da je ujed bio smrtonosan - navodi izvor.

Na setu je tada nastao pravi haos. Članovi ekipe, među kojima su bili kamermani, šminkeri, frizeri i organizatori, uspaničili su se i vrištali od straha, dok su neki čak istrčali iz studija.

Na sreću, incident nije ostavio posljedice, a pjevačica nije zadobila ozbiljnije povrede.

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Oglasila se Kaća Grujić: "Sama sam kriva"

Nakon što se vest proširila, oglasila se i sama Katarina Grujić, koja je potvrdila da ju je piton ugrizao, ali je istakla da nema razloga za brigu.

- Tačno je da me je piton Nemanja gricnuo, ali zaista se ništa strašno nije desilo. Isto tako se i mazio sa mnom, grlio me, ljubio... Predivan je - rekla je Kaća i dodala da je sama odgovorna za ovaj nesrećni trenutak jer nije dobro vidjela iz profila i umjesto za vrat, uhvatila ga je preblizu ustima.

(Telegraf.rs)

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Katarina Grujić

Pjevačica

Piton

Zmija

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