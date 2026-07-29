Proglašena vanredna situacija u tri grada

Pokrajinski štab za vanredne situacije je na današnjoj vanrednoj sjednici proglasio vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa.

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je na čelu Štaba, navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade.

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Pokrajinska vlada je danas na prijedlog Štaba izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mjera i radova na obezbjeđivanju funkcionalnosti Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, a zbog istorijski niskog vodostaja Dunava i izuzetno nepovoljne hidrološke situacije proglasila je vanrednu situaciju na teritorijama grada Sombora i opština Kula i Vrbas.

Istaknuto je da je danas zabilježen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara, što predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, prije svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivrednu proizvodnju i druge korisnike.

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Pokrajinski štab za vanredne situacije predložio je Pokrajinskoj vladi proglašenje vanredne situacije radi preduzimanja mjera za sprečavanje i otklanjanje posljedica kritične hidrološke situacije koje su posebno izražene na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa i prijete da se prošire.

Obezbijeđena sredstva biće usmjerena JVP "Vode Vojvodine" koje je i u prethodnom periodu preduzelo sve raspoložive mjere radi ublažavanja uticaja izuzetno niskog vodostaja, a aktivnosti nastavlja u skladu sa trenutnim hidrološkim uslovima.

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Pokrajinski štab za vanredne situacije nastaviće da prati stanje na teritoriji AP Vojvodine i da, u skladu sa svojim nadležnostima, koordiniše aktivnosti svih nadležnih institucija u cilju ublažavanja posljedica nastale situacije, dodaje se u saopštenju.