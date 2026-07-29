Građevinska mašina izazvala najveći požar u novijoj istoriji Španije

Novi detalji istrage pokazali su da je najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio 50.000 hektara zemljišta, najvjerovatnije izazvan radom teške građevinske mehanizacije u opštini Burgogondo.

Mehanizacija je radila uprkos zabrani upotrebe takve opreme zbog izuzetno visokog rizika od izbijanja požara.

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Španska vlada je zbog katastrofe proglasila vanrednu situaciju od nacionalnog značaja.

Istragu, koju vodi Služba za zaštitu prirode (SEPRONA) španske Civilne garde, pokrenuta je odmah nakon izbijanja požara.

Iskre sa bagera zapalile suvo rastinje

Prema rezultatima istrage, varnice nastale tokom radova zapalile su okolnu vegetaciju, uglavnom izuzetno suvo nisko rastinje isušeno visokim ljetnim temperaturama.

Istražioci navode da materijalni dokazi prikupljeni na mjestu požara potvrđuju ovu verziju događaja. Među dokazima su svježi tragovi gusjenica bagera, kao i indicije da je neposredno prije izbijanja požara korišten hidraulični čekić.

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Radio bez dozvole i protivpožarne opreme

Istragom je utvrđeno da je bager radio bez neophodnog administrativnog odobrenja, kao i da nije ispunjavao propise koji obavezuju vlasnike mehanizacije koja može izazvati varničenje da posjeduju odgovarajuću protivpožarnu opremu.

Vlasnik i rukovalac mašine osumnjičeni su za izazivanje šumskog požara i krivično djelo protiv prirodnih resursa i životne sredine, uz otežavajuće okolnosti jer je požar ugrozio područja u blizini naseljenih mjesta i nanio ogromnu štetu prirodnim ekosistemima.

Osumnjičeni već bili privedeni

Kako prenosi El Pais, vlasnik bagera i rukovalac mašine uhapšeni su ubrzo nakon izbijanja požara i saslušani zbog sumnje da su odgovorni za katastrofu, nakon koje je španska vlada proglasila vanrednu situaciju od nacionalnog značaja.

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Vlasnik bagera je u međuvremenu pušten da se brani sa slobode po nalogu tužilaštva, dok se istraga nastavlja.

Svjedoci osporili odbranu

U trenutku puštanja vlasnika na slobodu požar je zahvatio oko 9.000 hektara, a nije se očekivalo da će dostići razmjere koje je kasnije imao, navode izvori iz Civilne garde.

Prema navodima izvora bliskih istrazi, vlasnik mašine odbio je da da izjavu istražiocima, dok je rukovalac tvrdio da su varnice nastale od lanaca vozila prilikom povlačenja sa terena, a ne tokom izvođenja radova.

Naveo je da su napuštali lokaciju upravo zato što je regionalna vlada Kastilje i Leona zabranila upotrebu mehanizacije u šumskim područjima koja može izazvati požar, prenosi Glas Srpske.

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Međutim, više svjedoka osporilo je tu verziju, tvrdeći da su osumnjičeni upravljali bagerom u trenutku kada je požar izbio, uprkos važećoj zabrani izvođenja radova.

Istražioci smatraju da najveću odgovornost snosi vlasnik bagera, koji je, prema sumnjama, naložio zaposlenom da nastavi radove i pored zabrane regionalnih vlasti.