Logo

Građevinska mašina izazvala najveći požar u novijoj istoriji Španije

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 18:36

Komentari:

0
Ватрогасци користе контролисано спаљивање како би зауставили шумски пожар који наставља да се шири у близини Себрероса, у шпанској провинцији Авила, у уторак, 28. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Novi detalji istrage pokazali su da je najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio 50.000 hektara zemljišta, najvjerovatnije izazvan radom teške građevinske mehanizacije u opštini Burgogondo.

Mehanizacija je radila uprkos zabrani upotrebe takve opreme zbog izuzetno visokog rizika od izbijanja požara.

Удес Црна Гора

Region

Dječak koji je povrijeđen u Crnoj Gori i dalje na intenzivnoj njezi

Španska vlada je zbog katastrofe proglasila vanrednu situaciju od nacionalnog značaja.

Istragu, koju vodi Služba za zaštitu prirode (SEPRONA) španske Civilne garde, pokrenuta je odmah nakon izbijanja požara.

Iskre sa bagera zapalile suvo rastinje

Prema rezultatima istrage, varnice nastale tokom radova zapalile su okolnu vegetaciju, uglavnom izuzetno suvo nisko rastinje isušeno visokim ljetnim temperaturama.

Istražioci navode da materijalni dokazi prikupljeni na mjestu požara potvrđuju ovu verziju događaja. Među dokazima su svježi tragovi gusjenica bagera, kao i indicije da je neposredno prije izbijanja požara korišten hidraulični čekić.

Штаб за ванредне ситуације Војводине

Srbija

Proglašena vanredna situacija u tri grada

Radio bez dozvole i protivpožarne opreme

Istragom je utvrđeno da je bager radio bez neophodnog administrativnog odobrenja, kao i da nije ispunjavao propise koji obavezuju vlasnike mehanizacije koja može izazvati varničenje da posjeduju odgovarajuću protivpožarnu opremu.

Vlasnik i rukovalac mašine osumnjičeni su za izazivanje šumskog požara i krivično djelo protiv prirodnih resursa i životne sredine, uz otežavajuće okolnosti jer je požar ugrozio područja u blizini naseljenih mjesta i nanio ogromnu štetu prirodnim ekosistemima.

Osumnjičeni već bili privedeni

Kako prenosi El Pais, vlasnik bagera i rukovalac mašine uhapšeni su ubrzo nakon izbijanja požara i saslušani zbog sumnje da su odgovorni za katastrofu, nakon koje je španska vlada proglasila vanrednu situaciju od nacionalnog značaja.

Нисан

Auto-moto

Oprez, ako vozite ovaj auto! Hitno se povlači zbog rizika od požara

Vlasnik bagera je u međuvremenu pušten da se brani sa slobode po nalogu tužilaštva, dok se istraga nastavlja.

Svjedoci osporili odbranu

U trenutku puštanja vlasnika na slobodu požar je zahvatio oko 9.000 hektara, a nije se očekivalo da će dostići razmjere koje je kasnije imao, navode izvori iz Civilne garde.

Prema navodima izvora bliskih istrazi, vlasnik mašine odbio je da da izjavu istražiocima, dok je rukovalac tvrdio da su varnice nastale od lanaca vozila prilikom povlačenja sa terena, a ne tokom izvođenja radova.

Naveo je da su napuštali lokaciju upravo zato što je regionalna vlada Kastilje i Leona zabranila upotrebu mehanizacije u šumskim područjima koja može izazvati požar, prenosi Glas Srpske.

Мапа Босне и Херцеговине

Društvo

Cijela BiH pod upozorenjem: Poseban oprez potreban na Ilindan

Međutim, više svjedoka osporilo je tu verziju, tvrdeći da su osumnjičeni upravljali bagerom u trenutku kada je požar izbio, uprkos važećoj zabrani izvođenja radova.

Istražioci smatraju da najveću odgovornost snosi vlasnik bagera, koji je, prema sumnjama, naložio zaposlenom da nastavi radove i pored zabrane regionalnih vlasti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

požar

Vatrogasci

Komentari (0)

Pročitajte više

Новац

Svijet

Nude plate preko 7.000 evra, a fali im hiljade radnika

2 h

0
Fudbalska lopta

Svijet

Nestalo 20 mladih fudbalera iz Etiopije

2 h

0
Посао

Ekonomija

Fali čak 25.000 radnika, a plata ide i do 90.000 evra: Ovo zanimanje svi sad jure

2 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Svijet

Dvojica vatrogasaca stradali gaseći veliki požar

2 h

0

Više iz rubrike

Новац

Svijet

Nude plate preko 7.000 evra, a fali im hiljade radnika

2 h

0
Fudbalska lopta

Svijet

Nestalo 20 mladih fudbalera iz Etiopije

2 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Svijet

Dvojica vatrogasaca stradali gaseći veliki požar

2 h

0
Сипање воде из пластичне флаше у чашу.

Svijet

Incident u ljetnjem kampu: Djeci pozlilo nakon igre sa brzim ispijanjem vode

3 h

0

  • Najnovije

19

46

Rok od tri sedmice: Mještani Ramića najavili blokade zbog deponije

19

41

Tramp nakon iranskog napada na Jordan: ''Udarićemo ih snažno''

19

26

Automobil sletio sa puta, povrijeđena žena

19

25

Protiv Jusufa Nurkića podnesena krivična prijava

19

24

Sjajne vijesti za sve koji imaju rođake u inostranstvu: BiH na korak od SEPA sistema

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima