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Sjajne vijesti za sve koji imaju rođake u inostranstvu: BiH na korak od SEPA sistema

Autor:

Vesna Azić
29.07.2026 19:24

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Клијенти банке сједе за шалтерима и разговарају са банкарима.
Foto: ATV

Novac iz inostranstva uskoro bi mogao stizati brže i uz mnogo manje bankarskih provizija. Posljednja prepreka za ulazak BiH u evropski platni, tzv. SEPA sistem uklonjena je nakon što su u oba entiteta usvojeni neophodni finansijski zakoni.

Sada je na potezu Centralna banka BiH, koja treba da podnese aplikaciju, odnosno zahtjev za članstvo. Dokument je kažu i završnoj fazi. Nakon objave u Službenom glasniku, aplikacija će biti proslijeđena Evropskom platnom savjetu. Optimistično, prijem za članstvo očekuju već u novembru.

"Optimistični scenario i najranije mogući je novembarr ove godine za prijem BiH u SEPA području. Nakon toga slijedi prijem jedne po jedne banke i to je moguće najranije od maja naredne godine. Između prijema do toga da jedna po jedna banka ispuni sve uslove prijema je šest mjeseci, znači maj naredne godine je prvi termin kada možemo očekivati da krenu prve transakcije u SEPA području iz BiH", objasnio je rukovodilac Službe za informatičku podršku Odjeljenja za platne sisteme CBBiH Saša Lemez.

Pristup SEPA sistemu značio bi da će međunarodne uplate u evrima funkcionisati identično kao domaće. Građani bi za prijem novca iz inostranstva plaćali manje naknade, novac bi stizao brže. Koristi bi imali i privrednici koji posluju sa evropskim partnerima. Posebno bi to značilo dijaspori koja svake godine u BiH šalje milijarde maraka.

"Ukoliko uplatite ovog trenutka preko određenih aplikacija na vašem telefonu ili računaru, onaj kome šalje će imati trenutno taj novac na svom računu. To opet za privredne subjekte znači ukoliko očekujete novac,jer imate vi neka druga plaćanja, izvezli ste robu, očekujete uplatu. Imate potrebu da taj novac upotrijebite -za privredu i za njenu likvidnost, taj ulazak će jako značiti", istakao je izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske ,,SWOT'' Saša Grabovac.

Sve banke imaju mogućnost da učestvuju u SEPA sistemu. Iz informacija kojima raspolažu u Udruženju banaka BiH kažu da će banke vrlo rado uzeti učešće. Nakon što BiH dobije odobrenje, slijedi infrastrukturna priprema svake pojedinačne banke.

"Na strani klijenta kompleksnost danas znači vrijeme izvršenja transakcija, dakle međunarodne transakcije se izvršavaju u roku dva, tri, pet dana i više dana . U SEPA sistemu koji će biti značajno jednostavniji to će biti od nekoliko minuta do jednog dana. Ta jednostavnost i brzina izvršenja transakcija očekivano će donijeti povećan obim transakcija . A samim tim i nešto niže troškove na strani klijenta i pojedinačnih transakcija", kazao je zamjenik direktora Udruženja banaka BiH Milan Kajtez.

BiH više od 80 odsto svoje spoljnotrgovinske razmjene vrši sa zemljama koje su već u SEPA sistemu. Dijaspora koja doznakama generiše prihode od tri milijarde KM godišnje, živi u zemljama koje su dio SEPA sistema. Zato se očekuje da će pristupanje donijeti jednostavniji i jeftiniji platni promet, kako građanima koji primaju novac iz inostranstva, tako i domaćim kompanijama koje posluju sa evropskim tržištem.

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