Osa izazvala udes, šteta ogromna

Autor:ATV redakcija
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Vozač automobila u gradu Špremberg izazvao je saobraćajnu nezgodu zbog ose koja je bila u vozilu i pritom je pričinio materijalnu štetu od više hiljada evra, saopštila je policija pokrajine Brandenberg.
Vozač je povrijeđen, a šteta je pričinjena na stubu ulične rasvjete i ogradi.
Automobil su morali da odvuku.
Policija je procijenila štetu na oko 10.000 evra, navodi DPA.
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