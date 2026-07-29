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Osa izazvala udes, šteta ogromna

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 20:10

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Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.
Foto: Ralph/Pexels

Vozač automobila u gradu Špremberg izazvao je saobraćajnu nezgodu zbog ose koja je bila u vozilu i pritom je pričinio materijalnu štetu od više hiljada evra, saopštila je policija pokrajine Brandenberg.

Vozač je povrijeđen, a šteta je pričinjena na stubu ulične rasvjete i ogradi.

Automobil su morali da odvuku.

Policija je procijenila štetu na oko 10.000 evra, navodi DPA.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

nesreća

Njemačka

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