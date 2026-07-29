Otkriveni jezivi detalji ubistva Srpskinje Vere u Teksasu

Policija je otkrila nove detalje istrage protiv muškaraca iz Teksasa koji je osumnjičen za ubistvo svoje djevojke Vere Pitulić (41), porijeklom iz Užica, čije je tijelo pronađeno u automobilu pored auto-puta.

Doni Benedikt (38) uhapšen je 27. jula i optužen za ubistvo.

Tijelo Vere Pitulić pronađeno je 21. jula u vozilu zaustavljenom na zaustavnoj traci auto-puta I-35. Njen nestanak prijavljen je dan ranije policiji u Grejpvajnu.

Istražioci vjeruju da je napadnuta i ubijena znatno prije nego što je njeno tijelo pronađeno, jer je imala brojne vidljive povrede, uključujući teške povrede glave zadobijene u napadu.

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Prema policijskom izvještaju, Vera i Doni posljednji put su viđeni zajedno 18. jula. Tog dana posvađali su se na zabavi pored bazena zbog njene navodne prevare, a lokacija na njenom mobilnom telefonu iste večeri je isključena.

Benedikt je u početku negirao da je bio sa njom te večeri, ali je promijenio iskaz nakon što su mu istražioci pokazali snimak nadzorne kamere na kojem se vidi kako zajedno napuštaju njen stan.

Krv pronađena na više mjesta u kući

U automobilu u kojem je pronađena Vera istražitelji su pronašli njen ružičasti kupaći kostim sa tragovima krvi, što je potvrđeno forenzičkim vještačenjem.

Prilikom pretresa Benediktove kuće policija je pronašla pet džogera, dok je u obližnjem kontejneru otkrivena prazna boca varikine.

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U kući je uočena i rupa u zidu koja, prema navodima istražilaca, odgovara obliku povrede glave koju je Vera zadobila. Na zidu i ispod njega pronađeni su tragovi krvi.

Dodatnim pregledom fluorescentnim svjetlom utvrđeno je da je krv detaljno čišćena i na još dva mjesta u kući.

Bivša djevojka upozorila policiju

Benediktova bivša djevojka rekla je policiji da je, zbog njegovog nasilnog ponašanja u prošlosti, vjerovala da je sposoban da ubije Veru.

Ispričala je da je u noći 20. jula bio budan i razgovarao telefonom, kao i da je tada u kući primijetila rupu u zidu u obliku ljudske glave.

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Osumnjičeni se trenutno nalazi u pritvoru u okrugu Kolin.

Porodica prikuplja pomoć za prenos tijela u Srbiju

Vera Pitulić, porijeklom iz Srbije, bila je majka dvoje djece i dugogodišnja zamijenska nastavnica.

Njena prijateljica opisala ju je kao izuzetno požrtvovanu osobu koja je uvijek bila spremna da pomogne drugima.

Porodica i prijatelji pokrenuli su kampanju na platformi GoFandMi kako bi prikupili sredstva za prenos njenog tijela u Srbiju, prenosi "Blic".