Hiljade života izgubljeno: Najavljen novi udar i moguća poskupljenja

Novi toplotni talas se očekuje u Evropi ove nedjelje, što je dovelo do upozorenja na požare za dijelove jugozapadne Francuske i sjeverne Španije, prema Evropskom sistemu za informacije o šumskim požarima.

Zapadna Evropa je zabilježila najtopliji jun u istoriji, nakon što su produženi periodi ekstremne vrućine podigli temperature na rekordne nivoe u nekoliko zemalja. Posljedice nisu ograničene samo na nelagodnost stanovništva.

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Toplotni talasi su takođe opteretili zdravstvene sisteme i prouzrokovali značajnu štetu poljoprivrednim usjevima.

Četiri ključne brojke pokazuju obim toplotnog talasa koji je pogodio region. Prema podacima Kopernikus službe za klimatske promjene Evropske unije, Zapadna Evropa je zabilježila svoj najtopliji jun u istoriji, sa prosječnom temperaturom od 20,74 stepena Celzijusa. To je 3,06 stepeni Celzijusa više od junskog prosjeka od 1991. do 2020. godine, čime je oboren prethodni rekord postavljen u junu 2025. godine, izvještava "Euronjuz".

Širom Evrope, ovo je bio drugi najtopliji jun u istoriji, a Engleska i Francuska su zabilježile svoje najtoplije june u istoriji. Njemačka je takođe zabilježila svoj drugi najtopliji jun, sa novim rekordnim maksimumom za zemlju.

Više od 10.000 mrtvih

Više od 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva zabilježeno je tokom toplotnog talasa krajem juna, prema podacima EuroMOMO, evropskog sistema za praćenje mortaliteta.

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Više od 9.000 smrtnih slučajeva bilo je među osobama starijim od 65 godina, a najmanje 5.764 dodatnih smrtnih slučajeva zabilježeno je samo u Francuskoj.

Nacionalna agencija za javno zdravlje Francuske saopštila je da je broj umrlih bio 36 procenata veći od očekivanog, što je najveći broj umrlih od toplotnog talasa 2003. godine. Visok broj umrlih pokrenuo je pitanja o spremnosti Francuske za ekstremne vrućine. Opsežne reforme su sprovedene nakon smrtonosnog toplotnog talasa 2003. godine, ali kritičari kažu da nisu bile dovoljne da zaštite stanovništvo od najgorih posljedica ekstremnih vrućina, prenosi "B92".

Krajem juna, premijer Sebastijan Lekornu sazvao je hitnu sjednicu vlade kako bi procijenio kako bi se zemlja mogla bolje pripremiti za buduće toplotne talase. Analiza nezavisne neprofitne Jedinice za energetsku i klimatsku obavještajnu službu (ECIU) procenila je da bi junski toplotni talas mogao smanjiti vrijednost žetve žitarica u Evropi za oko dvije milijarde evra.

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Francuska i Mađarska čine skoro tri četvrtine procijenjenih gubitaka. Procenjeno je da je žetva žitarica u Francuskoj smanjena za 4,1 milion tona, u vrijednosti od oko 891 milion evra, nakon što je ekstremna vrućina pogodila usjeve pšenice i kukuruza u ranoj fazi.

Mađarska je takođe pretrpjela velike gubitke, izgubivši procijenjenih 2,4 miliona tona žitarica u vrijednosti od 444 miliona evra. Analitičar ECIU-a Tom Lankaster rekao je da je toplotni talas došao u "strašno vrijeme za evropske proizvođače žitarica", pogodivši razvoj usjeva i smanjujući prinose širom kontinenta.

"Ovo će finansijski pogoditi poljoprivrednike, smanjivši njihove prihode i istovremeno ugrozivši bezbjednost hrane u Evropi", rekao je on.

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ECIU je upozorio da će gubici vjerovatno učiniti Evropu zavisnijom od uvoza i da bi cijene sirovina mogle da porastu na svjetskom tržištu, u zavisnosti od rezultata žetve na južnoj hemisferi do kraja godine.

Novi toplotni talas u Evropi

Naučnici su upozorili da junski toplotni talas nije bio izolovan događaj. Kopernikus služba za klimatske promjene zabilježila je velike toplotne talase u zapadnoj Evropi tokom maja, juna i početka jula, sa rekordno visokim temperaturama površine mora koje su doprinijele ekstremnim uslovima.

Ove nedjelje se u Evropi očekuje novi toplotni talas, što je dovelo do upozorenja na požare u dijelovima jugozapadne Francuske i sjeverne Španije, prema podacima Evropskog sistema za informacije o šumskim požarima. Očekuje se i porast temperature u Ujedinjenom Kraljevstvu i Portugalu.

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Najnoviji talas visokih temperatura doprinio je šumskim požarima širom Francuske i Španije, posebno u oblastima oko španske prijestonice Madrida. Zvaničnici tamo upozorili su da su ovo najgori požari koje je region ikada vidio.

Prema izvještaju o stanju klime u Evropi za 2025. godinu, Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, sa temperaturama koje rastu oko dvostruko više od globalnog prosjeka.

Izvještaj upozorava da će, kako se klima nastavlja zagrijavati, toplotni talasi postajati češći i intenzivniji, javljajući se ranije u proleće i kasnije tokom godine.