Rok od tri sedmice: Mještani Ramića najavili blokade zbog deponije

Pronalazak nove lokacije otežan je, jer su se građani na drugim područjima protivili dosadašnjim prijedlozima kaže gradonačelnik Banjaluke. Lopticu prebacuje na druge lokalne zajednice jer kako kaže lokacija za deponiju ne zavisi samo od Banjaluke.

Kamioni puni otpada iz osam lokalnih zajednica svakodnevno završavaju na regionalnoj deponiji u Ramićima. Mještani tvrde da godinama trpe neugodne mirise, zagađen vazduh i dim. Problem, kažu, više nije komunalni, već zdravstveni.

"Tri sedmice smo dali rok, ako ne budu odgovori na naša pitanja – mi ćemo napraviti još veće proteste i zablokiraćemo čitavu cestu ovdje. Nećemo se skloniti i nećemo tako lako ovo pustiti", "Insistira se da se nađe adekvatno rješenje da se deponija jednostavno skloni sa ovih prostora ili da se nađe moguće rješenje", jasni su mještani.

"Imamo dvije tri lokacije potencijalne. Jedna koja bi možda bila najprihvatljivija – o njoj razgovaramo. Ali treba vidjeti, možda, i da li na rubnom području sa nekom od ovih opština isto ima prostora za to", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Najoptimalnije rješenje je izgradnja nove sanitarne kasete ili potpuno nove deponije, smatraju u DEPOT-u. Do sada nije izvršena nijedna analiza niti istraživanje gdje i kako se može nova deponija može izgraditi. Direktor ovog preduzeća upozorava da je još prije godinu dana obavijestio nadležne da su kapaciteti postojeće deponije pri kraju, odgovor iz ministarstva je stigao, od Grada ga nije dobio.

"Po meni jedna dobra organizacija gradske i republičke vlasti trebalo bi da sjedne za sto zajedno sa JP DEPOT i da iznađemo rješenje. Već dvije godine otkako sam na čelu JP DEPOT kucam na sva vrata da se pomogne ovim građanima ovdje. Prvenstveno su oni ugroženi, pa onda građani BL i svih ostalih 8 lokalnih zajednica", izjavio je direktor DEPOT-a Ratko Jokić.

Iz resornog ministarstva poručuju da se kvalitet vazduha i vode redovno kontroliše i da, prema zvaničnim nalazima, nema opasnosti po zdravlje stanovništva. Ukoliko dođe do zahtjeva za novu lokaciju, kojih trenutno nema, iz ministarstva poručuju da će pružiti svu potrebnu stručnu i tehničku pomoć.

"Predložio sam, tražio sam da mi zvanično predstavnici mjesnih zajednica oko ove deponije u Ramićima pošalju inicijativu sa zahtjevom i prijedlozima da li je to izmještanje, da li je to proširenje ili nešto treće – mi ćemo preuzeti na sebe neku vrstu medijatora, poslati zvanično poziv svim ovim lokalnim zajednicama, koje su, opet ponavljam, i upravljači i osnivači i tražiti da reaguju", istakao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Po svemu sudeći, naredni korak biće zajednički sastanak svih uključenih strana. I mještani, i Grad, i DEPOT, i resorno ministarstvo poručuju da su spremni za razgovor u narednim danima.