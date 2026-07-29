Automobil sletio sa puta, povrijeđena žena

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 16 časova na magistralnom putu Mostar - Stolac, povrijeđena je jedna osoba.
Prema dostupnim informacijama, automobil marke Audi sletio je s puta. Povriježena žena vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u mostarsku bolnicu, gdje joj je pružena pomoć ljekara.
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Saobraćaj se na mjestu nesreće odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Uviđaj obavljaju pripadnici PS Stolac, nakon čega bi trebalo biti poznato više detalja o uzroku nesreće.
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