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Automobil sletio sa puta, povrijeđena žena

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 19:26

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 16 časova na magistralnom putu Mostar - Stolac, povrijeđena je jedna osoba.

Prema dostupnim informacijama, automobil marke Audi sletio je s puta. Povriježena žena vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u mostarsku bolnicu, gdje joj je pružena pomoć ljekara.

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Saobraćaj se na mjestu nesreće odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Uviđaj obavljaju pripadnici PS Stolac, nakon čega bi trebalo biti poznato više detalja o uzroku nesreće.

(HercegovinaInfo)

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Mostar

Saobraćajna nesreća

povrijeđena žena

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