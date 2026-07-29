Pucnjava na Baščaršiji, ispaljeno više metaka

Autor:ATV redakcija
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Danas oko 18 časova, u ulici Kundurdžiluk na Baščaršiji došlo je do pucnjave, navode mediji. Svjedoci tvrde da se čulo najmanje pet pucnjeva te da su tri metka završila u objektu.
Prema izjavama svjedoka, nepoznata osoba ispalila je više metaka prema radnji, odnosno ugostiteljskom objektu koji se nalazi u ovoj prometnoj ulici u samom srcu Sarajeva.
Ove informacije zasad nisu zvanično potvrđene.
Pucnjava je izazvala paniku među brojnim građanima i turistima koji su se u tom trenutku nalazili na Baščaršiji. Nakon što su odjeknuli pucnji, ljudi su se počeli sklanjati i bježati iz Kundurdžiluka i okolnih ulica.
Svijet
Osa izazvala udes, šteta ogromna
“Odjednom se začulo više pucnjeva. Turisti su počeli bježati, ljudi su se sklanjali u okolne radnje i objekte”, ispričao je jedan od svjedoka.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome je li u pucnjavi bilo povrijeđenih osoba.
Više informacija biće poznato naknadno.
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