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Engleski "Dekster" osuđen na doživotnu robiju: Isjekao cimere, pa jeo govedinu

Autor:

Milena Grubor
29.07.2026 21:19

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Декстер Морган из серије Декстер
Foto: Screenshot/Youtube

Džejms Dezboro osuđen je na doživotni zatvor zbog monstruoznog ubistva i rasparčavanja cimera, dok britanska policija istovremeno istražuje njegovu povezanost sa još četiri misteriozne smrti.

On je proglašen krivim za brutalna ubistva svojih cimera Danijela Kolmana (43) i Klaudija Akvilina (57), koje je upoznao u prihvatilištu za beskućnike u Njukiju.

Nakon što ih je likvidirao i rasparčao njihova tijela, Dezboro je ukrao njihov novac. Užasavajući detalj sa suđenja otkriva da je novac ubijenog Danijela iskoristio kako bi se počastio obilnim ručkom "velikim pečenjem govedine".

Jezivi dokazi u šumi i poruke krivice

Ostatke žrtava ubica je pokušao da spali i zakopa u blizini svoje šumske kolibe. Pronađeni su plitki grobovi, sekira sa DNK tragovima na obližnjem drvetu, kao i gotovo 2.000 izgorjelih fragmenata kostiju. Tužilaštvo je iznijelo dokaze da je Dezboro forenzičarima priznao da je posebno uživao u scenama rasparčavanja tijela u seriji "Dekster".

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U njegovoj kolibi pronađene su i rukom pisane bilješke u kojima se opisuje kao "ubica spreman da pogubi predatore", uz detaljne planove za bijeg iz Ujedinjenog Kraljevstva, nabavku novih maski i lažnih telefona.

Serijski niz se nastavlja i iza rešetaka

Dok je čekao suđenje za ova dva ubistva, Dezboro je u zatvoru Ekseter zadavio još jednog cimera, Stivena Kempstera, navodno iznerviran njegovim hrkanjem, zbog čega je već ranije dobio doživotnu robiju.

Policija je sada pokrenula proširenu istragu o smrti još četiri osobe dva muškarca i dvije žene, koji su preminuli u istom prihvatilištu u Njukiju u periodu kada je Dezboro tamo boravio, a čija se smrt ranije nije smatrala sumnjivom, prenosi The Sun.

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Tagovi :

Dekster

Ubistvo

doživotna kazna zatvora

pronađena tijela

istraga

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