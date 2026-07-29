Engleski "Dekster" osuđen na doživotnu robiju: Isjekao cimere, pa jeo govedinu

Autor:Milena Grubor
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Džejms Dezboro osuđen je na doživotni zatvor zbog monstruoznog ubistva i rasparčavanja cimera, dok britanska policija istovremeno istražuje njegovu povezanost sa još četiri misteriozne smrti.
On je proglašen krivim za brutalna ubistva svojih cimera Danijela Kolmana (43) i Klaudija Akvilina (57), koje je upoznao u prihvatilištu za beskućnike u Njukiju.
Nakon što ih je likvidirao i rasparčao njihova tijela, Dezboro je ukrao njihov novac. Užasavajući detalj sa suđenja otkriva da je novac ubijenog Danijela iskoristio kako bi se počastio obilnim ručkom "velikim pečenjem govedine".
Ostatke žrtava ubica je pokušao da spali i zakopa u blizini svoje šumske kolibe. Pronađeni su plitki grobovi, sekira sa DNK tragovima na obližnjem drvetu, kao i gotovo 2.000 izgorjelih fragmenata kostiju. Tužilaštvo je iznijelo dokaze da je Dezboro forenzičarima priznao da je posebno uživao u scenama rasparčavanja tijela u seriji "Dekster".
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U njegovoj kolibi pronađene su i rukom pisane bilješke u kojima se opisuje kao "ubica spreman da pogubi predatore", uz detaljne planove za bijeg iz Ujedinjenog Kraljevstva, nabavku novih maski i lažnih telefona.
Dok je čekao suđenje za ova dva ubistva, Dezboro je u zatvoru Ekseter zadavio još jednog cimera, Stivena Kempstera, navodno iznerviran njegovim hrkanjem, zbog čega je već ranije dobio doživotnu robiju.
Policija je sada pokrenula proširenu istragu o smrti još četiri osobe dva muškarca i dvije žene, koji su preminuli u istom prihvatilištu u Njukiju u periodu kada je Dezboro tamo boravio, a čija se smrt ranije nije smatrala sumnjivom, prenosi The Sun.
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