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Prva snajperska puška proizvedena u Republici Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić
29.07.2026 21:46

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Снајпер
Foto: Ilustracija/Pexels/Photo by Luis Felipe Pérez

Prva snajperska puška proizvedena u Republici Srpskoj ugledaće svjetlo dana na promociji koja će biti održana u četvrtak, 30. jula.

Prototip ove snajperske puške biće promovisan na strelištu Centra za obuku u Zalužanima u 14,00 časova.

Pušku je razvilo privredno društvo "Kosmos" Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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Tagovi :

Kosmos

Privredno društvo Kosmos

Puška

Snajperska puška

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