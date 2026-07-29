Foto: Ilustracija/Pexels/Photo by Luis Felipe Pérez

Prva snajperska puška proizvedena u Republici Srpskoj ugledaće svjetlo dana na promociji koja će biti održana u četvrtak, 30. jula.

Prototip ove snajperske puške biće promovisan na strelištu Centra za obuku u Zalužanima u 14,00 časova. Pušku je razvilo privredno društvo "Kosmos" Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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