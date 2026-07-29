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Automobilom se zakucao u banderu, ima povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 21:35

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Аутомобил се закуцао у бандеру у Пофалићима у Сарајеву.
Foto: Avaz TV/YouTube/Screenshot

Večeras se u sarajevskom naselju Pofalići dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.

- U ulici Zmaja od Bosne došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila. Dvije osobe su povrijeđene i prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći – potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Prema fotografijama s mjesta događaja, jedno od vozila nakon sudara se zabilo u betonsku banderu, a prizor je izazvao pažnju prolaznika.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja.

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Tagovi :

Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

sudar

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

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