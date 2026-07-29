Nije htio da plati helikopter: Planinar sa štapom u sebi hodao 16 kilometara

Zabijen štap u tijelu i više od 16 kilometara pješačenja niz planinu. Ono što je 32-godišnji Dejvid Sifaldi preživio na Granitnom vrhu u Montani, sam je opisao kao „neobičnu nesreću“.

Planinar se nabo na sopstveni štap za planinarenje – i umesto da čeka helikopter za spasavanje, pješačio je više od 16 kilometara niz dolinu. Ono što je 32-godišnji Dejvid Sifaldi doživio 20. jula na Granitnom vrhu u Montani, sam je opisao za Njujork tajms kao „neobičnu nesreću“.

Ovaj 32-godišnji medicinski tehničar planinario je sa dva prijatelja ka vrhu najviše planine u ovoj američkoj saveznoj državi, kada se okliznuo na siparu. Kada je ustao, primijetio je da jedan od njegovih štapova leži na zemlji, dok mu je drugi zabijen u tijelo. Njegovo preživljavanje vjerovatno je delimično posljedica njegove izuzetne pribranosti.

Sifaldi je bio u pokretu od ranih jutarnjih časova. On i njegovi prijatelji Džesi Ros i Bred Rajh započeli su uspon u 2 sata ujutru. Vrh Granitnog vrha nalazi se na oko 3.900 metara nadmorske visine, a od cilja ih je dijelilo svega par milja.

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Vrijeme je bilo savršeno: temperatura oko 20 stepeni Celzijusa, sunčano i bez vjetra. „Uspijeli bismo 100 odsto, nije bilo sumnje“, izjavio je Sifaldi.

Onda je izgubio ravnotežu. „Samo sam se okliznuo na kamenju“, rekao je za medije. Kada se okrenuo, znao je da nešto nije u redu: „Ova stvar je u meni“.

Kako se aktivirao „medicinski mozak“

Sifaldi radi kao medicinski tehničar u Regionalnoj bolnici Sent Vinsent u Bilingsu. Upravo to znanje i iskustvo došli su do izražaja u trenutku krize.

Štap se pod uglom zabio u njegov lijevi leđni mišić ispod pazuha i izašao na leđima. Nije osjećao jak bol, nije bilo obilnog krvarenja, mogao je duboko da diše – i osjećao je štap pod kožom. „Mislim da mi se medicinski mozak jednostavno aktivirao“, ispričao je.

Dok je jedan prijatelj slao SOS signal putem satelitskog uređaja, drugi je fotografisao ranu kako bi Sifaldi mogao da je procijeni. Procjena je bila da povreda u tom trenutku nije neposredno opasna po život.

Umjesto da vade štap na licu mjesta, trojac je odlučio da se spusti sa planine - sa sve štapom zabijenim u tijelo. Helikoptersko spasavanje bilo bi izuzetno skupo i komplikovano, što je Sifaldi želio da izbjegne.

Pažljivo su se vraćali istim putem, prelazeći kamenite i sniježne dionice uz česte pauze:

Prijatelj Džesi Ros išao je ispred i upozoravao druge planinare koje su sretali na Sifaldijevu tešku povredu, kako djeca ne bi pretrpjela šok.

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Prijatelj Bred Rajh išao je iza Sifaldija i konstantno pratio ranu, nakon što mu je Sifaldi dao brzi kurs prve pomoći.

Sifaldi je znao da je u dobrom stanju kada su tokom jedne od pauza prijatelji počeli da se šale na račun ražnjića.

Štap bio zaglavljen u tijelu sedam sati

Nakon oko 6,5 sati i pređenih 16 kilometara, grupa je stigla do podnožja. Sifaldi je već u 15:30 bio u vozilu hitne pomoći.

U maloj lokalnoj klinici blizu planine zamolio je da mu izvade štap, ali su ga zbog rizika uputili u veću bolnicu. Do tada je štap u njegovom tijelu bio već punih sedam sati.

Prijatelji su ga potom odvezli u bolnicu u kojoj i sam radi. Tamo su ljekari konačno uklonili štap koristeći posebnu metodu: hirurg je vezao dren za kraj štapa. „Kako su izvlačili štap, tako su kroz isti kanal provukli dren“, objasnio je Sifaldi. On se trenutno uspješno oporavlja od ove teške i nesvakidašnje povrede, prenosi Njujork tajms.