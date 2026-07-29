Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

Autor:ATV redakcija
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Pjevač Peđa Medenica je ispričao neprijatnu, ali i komičnu anegdotu koja mu se dogodila prije nekoliko godina neposredno prije nego što je izašao na binu.
Pjevač Peđa Medenica jedan je od onih izvođača čiji lik publika često ne povezuje odmah sa brojnim hitovima koje je napravio, a kako sam priznaje, za to je pomalo sam kriv.
Gostujući u emisiji “Amidži šou”, pevač je otkrio neobičnu situaciju koju je doživio prije nekoliko godina, kada je sasvim slučajno čuo brutalne prozivke na sopstveni račun dok se pripremao za nastup, prenosi Blic.
Naime, Peđa je ispričao da je pred koncert u jednoj diskoteci otišao do toaleta, a ono što je tamo čuo ostavilo ga je bez teksta.
"Prije nekih 6,7 godina nastupam ja u jednoj diskoteci i prije nastupa ja krenem do wc-a i kažem klavijaturisti. I sad dok sam ja ušao u VC, dva momka ulaze iza mene i sad ovaj jedan govori drugom: 'Šta si me doveo ovde mentolu jedan da slušam ovog idiota, čuj molim te, on je sebi dao nadimak Medenica, pa zamisli koji je to mentol…'"ispričao je Peđa kroz osmijeh.
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