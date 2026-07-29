Logo

Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 22:38

Komentari:

0
Пјевач Пеђа Меденица
Foto: Screenshot/Youtube

Pjevač Peđa Medenica je ispričao neprijatnu, ali i komičnu anegdotu koja mu se dogodila prije nekoliko godina neposredno prije nego što je izašao na binu.

Pjevač Peđa Medenica jedan je od onih izvođača čiji lik publika često ne povezuje odmah sa brojnim hitovima koje je napravio, a kako sam priznaje, za to je pomalo sam kriv.

Gostujući u emisiji “Amidži šou”, pevač je otkrio neobičnu situaciju koju je doživio prije nekoliko godina, kada je sasvim slučajno čuo brutalne prozivke na sopstveni račun dok se pripremao za nastup, prenosi Blic.

Naime, Peđa je ispričao da je pred koncert u jednoj diskoteci otišao do toaleta, a ono što je tamo čuo ostavilo ga je bez teksta.

"Prije nekih 6,7 godina nastupam ja u jednoj diskoteci i prije nastupa ja krenem do wc-a i kažem klavijaturisti. I sad dok sam ja ušao u VC, dva momka ulaze iza mene i sad ovaj jedan govori drugom: 'Šta si me doveo ovde mentolu jedan da slušam ovog idiota, čuj molim te, on je sebi dao nadimak Medenica, pa zamisli koji je to mentol…'"ispričao je Peđa kroz osmijeh.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Peđa Medenica

toalet

incident

nastup

koncert

Komentari (0)

Pročitajte više

Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Zbog podmetanja požara u Francuskoj uhapšeno više od 260 osoba

39 min

0
Иранске ракете у подземном бункеру

Svijet

Spajaju li se dva velika sukoba: Hoće li Iran napasti Ukrajinu

40 min

0
Планинар стоји на врху планине.

Svijet

Nije htio da plati helikopter: Planinar sa štapom u sebi hodao 16 kilometara

45 min

0
Слоба Васић

Scena

Sloba Vasić se 'slomio' na nastupu, pred svima viknuo: Da li si me voljela il' nisi?

54 min

0

Više iz rubrike

Слоба Васић

Scena

Sloba Vasić se 'slomio' na nastupu, pred svima viknuo: Da li si me voljela il' nisi?

54 min

0
Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Scena

Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

3 h

0
Таки

Scena

Isplivao Takijev 'švalerski ugovor'

3 h

1
Пјевачица Катарина Грујић позира нашминкана са пуштеном црном косом.

Scena

Katarinu Grujić ugrizao piton težak 40 kilograma

5 h

1

  • Najnovije

23

04

Predmeti koje svi guramo na tavan mogu nam donijeti ozbiljne pare

22

53

Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

22

44

Predomislila se, pa zapalila crkvu: Umjesto na medenom mjesecu, završila iza rešetaka

22

43

Šešir je neizostavni modni detalj ovog ljeta: Evo kako ga stilizovati

22

38

Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima