Predmeti koje svi guramo na tavan mogu nam donijeti ozbiljne pare

Stari predmeti koji su nekada bili dio svakog doma danas dobijaju novu vrijednost i mogu nam donijeti ozbiljne pare.

Ono što je nekada stajalo u vitrini, fioci ili na tavanu, za mnoge je bila obična stvar iz svakodnevnog života, ali kolekcionari danas za pojedine primjerke izdvajaju značajan novac.

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Na internet forumima i grupama posvećenim kolekcionarstvu često se mogu pronaći priče ljudi koji su tek slučajno otkrili da predmeti koje su naslijedili od roditelja ili baka i deka imaju vrijednost. Ipak, stručnjaci upozoravaju - nije sve što je staro automatski i skupo. Presudni su očuvanost, rijetkost i potražnja.

"Mislio sam da je samo stara stvar iz podruma"

Na društvenoj grupi Redit, jedna od najčešćih priča među kolekcionarima jeste da ljudi godinama čuvaju predmete za koje vjeruju da nemaju nikakvu vrijednost.

Korisnici na forumima često navode da su tek nakon čišćenja stare kuće ili nasljedstva počeli da provjeravaju šta zapravo posjeduju.

"Godinama je stajalo u kutiji i niko nije obraćao pažnju. Tek kada sam pronašao oznaku proizvođača, shvatio sam da nije običan predmet", objavio je jedan kolekcionar.

Porcelan iz vitrina ponovo postao tražen

Mnogi domovi kod nas nekada su imali posebne vitrine sa porcelanskim servisima, figurama i ukrasnim tanjirima. Danas pojedini komadi ponovo privlače pažnju kupaca.

Najviše se traže:

Kompletni servisi,

Ručno oslikani komadi,

Poznate fabrike porcelana,

Predmeti bez oštećenja.

Kolekcionari posebno obraćaju pažnju na oznake sa dna šolja i tanjira, jer one često otkrivaju porijeklo i starost predmeta.

"Najveća greška je što ljudi operu, prefarbaju ili popravljaju stare predmete misleći da ih tako uljepšavaju. Kod kolekcionara originalno stanje često vredi najviše", navode ljubitelji starina.

Korisnik Redita opisao je kako je tokom čišćenja tavana svoje porodice pronašao zaboravljeni set srebrnog pribora.

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Kako je naveo, u kući njegovih bake i tetke pronađen je veliki drveni sanduk sa kompletnim servisom za ručavanje. U početku su mislili da će vrijediti samo kao staro srebro, ali su kasnijim istraživanjem otkrili da je riječ o retkom kompletu od sterling srebra, koji je bio mnogo vredniji nego što su očekivali.

Slični kompleti na tržištu mogu vrijediti od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra, u zavisnosti od proizvođača, težine i očuvanosti.

Stari novac - nije svaka kovanica blago

Stare kovanice i novčanice među najčešćim su predmetima koje ljudi pronalaze u kućama.

Međutim, njihova vrijednost zavisi od mnogo faktora.

Kolekcionari gledaju:

Godinu izdavanja,

Broj sačuvanih primjeraka,

Eventualne greške,

Stanje novčanice ili kovanice.

"Pronašao sam stare kovanice misleći da vrijede mnogo, ali ispostavilo se da su zanimljive samo kao uspomena. Tek nekoliko komada je imalo pravu kolekcionarsku vrijednost", iskustvo je koje dijele mnogi početnici.

Gramofonske ploče doživjele novi život

Predmeti koje su mnogi nekada bacali danas se vraćaju u modu.

Gramofonske ploče posebno su tražene među ljubiteljima muzike.

Najviše vrijede:

prva izdanja,

rijetke ploče,

očuvani omoti,

primjerci poznatih izvođača.

"Nevjerovatno je da ono što je nekada bilo u svakoj kući sada ponovo ima publiku. Ljudi traže autentične stvari, a ne kopije", navode ljubitelji vinila, prenosi "Biz portal".

Knjige koje su skupljale prašinu mogu imati vrijednost

Stare knjige, enciklopedije i prva izdanja pojedinih djela takođe mogu biti zanimljivi kolekcionarima.

Najvažnije je:

Izdanje,

Očuvanost,

Autor,

Eventualni potpis ili posveta.

"Nemojte bacati stare knjige samo zato što izgledaju pohabano. Nekad baš takvi primjerci imaju priču i vrijednost", poruka je koja se često može pronaći među kolekcionarima.

Ne bacajte prije nego što provjerite

Iako internet često donosi priče o predmetima koji su prodati za velike iznose, realnost je da većina starih stvari nema ogromnu cijenu.

Ipak, među običnim predmetima iz doma ponekad se mogu pronaći pravi mali dragulji.

Prije nego što nešto završiti u kontejneru, vrijedi provjeriti:

Ko je proizvođač,

Koliko je predmet star,

Da li postoji oznaka ili potpis,

Da li ga kolekcionari traže.

Jer ono što je jednoj generaciji bilo samo dio svakodnevice, drugoj može postati vrijedan komad prošlosti.